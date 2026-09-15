Milyonlarca insan büyük felaketin kıyısında!

Himalayalar’da buzulların giderek daha hızlı erimesi, bölgedeki doğal dengeleri tehdit eden kritik bir süreci beraberinde getiriyor. Buzulların geri çekilmesiyle oluşan göllerin büyümesi, olası taşkın riskini de artırıyor.

Uzmanlar, bu göllerin taşması durumunda milyonlarca kişinin sel ve heyelanlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Yeni bir araştırma, Himalaya Dağları’nın tehlikeli bir dönüm noktasına yaklaştığını ortaya koydu. Buzulların erime hızının on yıl önce kaydedilen seviyelere kıyasla artması, milyonlarca insanı tehdit eden sel ve toprak kayması riskini de yükseltiyor.

Araştırmanın sonuçları, ağustos ayının sonlarında Nepal-Çin sınırında meydana gelen buzul çökmesinin ardından açıklandı. Buzul çökmesini vadilerde bir dizi toprak kayması ve sel felaketi izledi. İki ülkede yaşanan felaketlerde en az 1.300 kişi hayatını kaybetti, 5.300’den fazla kişi ise kayboldu.

Reuters’ın aktardığı araştırmaya göre, buzulların geri çekilmesi, suların yalnızca sınırlı miktarda kaya ve buzdan oluşan doğal setlerle tutulduğu istikrarsız buzul göllerinin oluşmasına yol açıyor. Bu durum, söz konusu setlerin çökmesi ve çok büyük miktarda suyun dağların aşağı kesimlerine doğru akması ihtimalini artırıyor.

Veriler, Himalayalar’daki buzul kütlesi kaybının son yıllarda hızlandığını gösteriyor. Buna karşın sahada gerçekleştirilen izleme çalışmaları, Hindukuş-Himalaya bölgesindeki yaklaşık 40 bin buzuldan yalnızca 21’ini kapsıyor.

Bölge, batıda Afganistan’dan doğuda Myanmar’a kadar sekiz ülkeye yayılıyor ve milyonlarca insan için önemli bir su kaynağı niteliği taşıyor.

Hindistan’da ise yaklaşık 200 buzul gölü yüksek riskli olarak sınıflandırıldı. Bunların 56’sı “çok yüksek risk” kategorisinde yer alıyor. Olası bir buzul gölü çökmesinin, nehir güzergâhlarında bulunan yerleşim yerlerinde yaratabileceği sonuçlar ciddi endişeye neden oluyor.

Himalaya bölgesi, Hindistan’ın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 18’ini oluşturmasına rağmen ülkede meydana gelen doğal afetlerin yaklaşık yüzde 35’i bu bölgede yaşanıyor. Bu durum, bölgedeki iklimsel ve jeolojik değişimlerle bağlantılı giderek artan risklerin boyutunu gözler önüne seriyor.