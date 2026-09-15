  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe Antep'te takıldı CHP’li Adalar Belediyesi’nde bir istifa daha! Valilik seçim tarihini açıkladı Hakan Fidan Şam’daki değişimi anlattı: Suriye’nin yanında olmayı sürdüreceğiz Bu ücreti ödemeyene trafiğe çıkmak yasak! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor Gazze katliamlarını anlatan belgesel İsrail’i ayağa kaldırdı! Ordu harekete geçti Trump sosyal medyadan duyurdu: Rusya ve Ukrayna anlaştı! Enerji tesisleri vurulmayacak CHP’de rakip belli oldu! Kılıçdaroğlu’na açık açık "Çok yıprandınız, çekilin" dedi! Sokak röportajında teyzenin “Açız” çıkışı gündem oldu: Zıkkımın kökünü yiyin 11 aylık Büşra bebeğin annesi korkunç cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı Tamamen yerli ve milli imkanlarla uzayda tarihi şahlanış! Türkiye’nin dev Ay projesinde geri sayım başladı!
Dünya Milyonlarca insan büyük felaketin kıyısında!
Dünya

Milyonlarca insan büyük felaketin kıyısında!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Milyonlarca insan büyük felaketin kıyısında!

Himalayalar’da buzulların giderek daha hızlı erimesi, bölgedeki doğal dengeleri tehdit eden kritik bir süreci beraberinde getiriyor. Buzulların geri çekilmesiyle oluşan göllerin büyümesi, olası taşkın riskini de artırıyor.

Himalayalar’da buzulların giderek daha hızlı erimesi, bölgedeki doğal dengeleri tehdit eden kritik bir süreci beraberinde getiriyor. Buzulların geri çekilmesiyle oluşan göllerin büyümesi, olası taşkın riskini de artırıyor.

Uzmanlar, bu göllerin taşması durumunda milyonlarca kişinin sel ve heyelanlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Yeni bir araştırma, Himalaya Dağları’nın tehlikeli bir dönüm noktasına yaklaştığını ortaya koydu. Buzulların erime hızının on yıl önce kaydedilen seviyelere kıyasla artması, milyonlarca insanı tehdit eden sel ve toprak kayması riskini de yükseltiyor.

Araştırmanın sonuçları, ağustos ayının sonlarında Nepal-Çin sınırında meydana gelen buzul çökmesinin ardından açıklandı. Buzul çökmesini vadilerde bir dizi toprak kayması ve sel felaketi izledi. İki ülkede yaşanan felaketlerde en az 1.300 kişi hayatını kaybetti, 5.300’den fazla kişi ise kayboldu.

 

Reuters’ın aktardığı araştırmaya göre, buzulların geri çekilmesi, suların yalnızca sınırlı miktarda kaya ve buzdan oluşan doğal setlerle tutulduğu istikrarsız buzul göllerinin oluşmasına yol açıyor. Bu durum, söz konusu setlerin çökmesi ve çok büyük miktarda suyun dağların aşağı kesimlerine doğru akması ihtimalini artırıyor.

Veriler, Himalayalar’daki buzul kütlesi kaybının son yıllarda hızlandığını gösteriyor. Buna karşın sahada gerçekleştirilen izleme çalışmaları, Hindukuş-Himalaya bölgesindeki yaklaşık 40 bin buzuldan yalnızca 21’ini kapsıyor.
Bölge, batıda Afganistan’dan doğuda Myanmar’a kadar sekiz ülkeye yayılıyor ve milyonlarca insan için önemli bir su kaynağı niteliği taşıyor.

Hindistan’da ise yaklaşık 200 buzul gölü yüksek riskli olarak sınıflandırıldı. Bunların 56’sı “çok yüksek risk” kategorisinde yer alıyor. Olası bir buzul gölü çökmesinin, nehir güzergâhlarında bulunan yerleşim yerlerinde yaratabileceği sonuçlar ciddi endişeye neden oluyor.

Himalaya bölgesi, Hindistan’ın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 18’ini oluşturmasına rağmen ülkede meydana gelen doğal afetlerin yaklaşık yüzde 35’i bu bölgede yaşanıyor. Bu durum, bölgedeki iklimsel ve jeolojik değişimlerle bağlantılı giderek artan risklerin boyutunu gözler önüne seriyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amerikalı kadından ezber bozan Kuran-ı Kerim vurgusu! Nisa Suresi 56. ayetini okuyup gözyaşlarına boğuldu!
Sosyal Medya

Amerikalı kadından ezber bozan Kuran-ı Kerim vurgusu! Nisa Suresi 56. ayetini okuyup gözyaşlarına boğuldu!

ABD’de yaşayan bir kadının Kuran-ı Kerim’in Nisa Suresi 56. ayetiyle ilgili yaptığı çarpıcı paylaşımlar sosyal medyada deprem etkisi yaptı...
FETÖ’cü subaydan 15 Temmuz itirafları! "Erdoğan’ın konutuna yönelik saldırıda yer aldım"
Gündem

FETÖ’cü subaydan 15 Temmuz itirafları! “Erdoğan’ın konutuna yönelik saldırıda yer aldım”

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen videoda, FETÖ üyeliğinden yakalanan eski subay Burkay Karatepe’nin ifadeler ..
Koltuk sevdasıyla CHP’yi bölen Özgür Özel’e Yargıtay’dan tokat gibi cevap! Kurdukları çakma partinin adı da elinde patladı!
Gündem

Koltuk sevdasıyla CHP’yi bölen Özgür Özel’e Yargıtay’dan tokat gibi cevap! Kurdukları çakma partinin adı da elinde patladı!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve koltuk kavgaları yüzünden CHP’den kopup 91 milletvekiliyle parti kurmaya kalkan Özgür Özel ve avanesi, yargı en..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23