Ağırlaşınca yoğun bakıma alındı: Sanatçıdan yoğun bakımda üzen istek!

"DURUMU KRİTİK" Eski eş Koldaş sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu söyleyerek, "Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi" dedi.