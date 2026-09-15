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Ağırlaşınca yoğun bakıma alındı: Sanatçıdan yoğun bakımda üzen istek!

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Ağırlaşınca yoğun bakıma alındı: Sanatçıdan yoğun bakımda üzen istek!

Türk müzik sanatçısı Soner Olgun uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Soner'in isteği sevenlerini üzdü.

#1
Foto - Ağırlaşınca yoğun bakıma alındı: Sanatçıdan yoğun bakımda üzen istek!

Pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun uzun süredir tedavi görüyordu.

#2
Foto - Ağırlaşınca yoğun bakıma alındı: Sanatçıdan yoğun bakımda üzen istek!

Yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan 67 yaşındaki sanatçının sağlık durumu kritikleşti.

#3
Foto - Ağırlaşınca yoğun bakıma alındı: Sanatçıdan yoğun bakımda üzen istek!

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan Olgun'un bu süreçte bilincinin açık olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Ağırlaşınca yoğun bakıma alındı: Sanatçıdan yoğun bakımda üzen istek!

Daha sonra doktorların değerlendirmesi ve kızının imzası doğrultusunda Soner Olgun yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.

#5
Foto - Ağırlaşınca yoğun bakıma alındı: Sanatçıdan yoğun bakımda üzen istek!

BENİ EVİME GÖTÜRÜN İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

#6
Foto - Ağırlaşınca yoğun bakıma alındı: Sanatçıdan yoğun bakımda üzen istek!

Olgun'un "Beni evime götürün" talebi üzerine doktorların değerlendirmesi ve ailesinin onayıyla harekete geçildi. Sanatçı için evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşullar hazırlandı.

#7
Foto - Ağırlaşınca yoğun bakıma alındı: Sanatçıdan yoğun bakımda üzen istek!

"DURUMU KRİTİK" Eski eş Koldaş sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu söyleyerek, "Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi" dedi.

#8
Foto - Ağırlaşınca yoğun bakıma alındı: Sanatçıdan yoğun bakımda üzen istek!

DUA İSTEDİ Koldaş, Olgun'u yormamak adına ziyaretleri sınırlı tuttuklarını belirterek sanatçının huzuru ve sevgiyi hissetmesinin öncelikleri olduğunu ifade etti ve sevenlerinden dua istedi.

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