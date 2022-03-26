Milyonlarca ev ve işyeri sahibini ilgilendiriyor: Son 5 gün!

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren ve 1 Mart'ta başlayan beyan dönemi için son 5 gün kaldı.

Mükellefler, 1 Ocak-31 Aralık 2021 dönemi konuttan 7 bin TL, iş yerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek. Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanacak. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

İki eşit taksitte ödenebiliyor

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.​​​​​​​

'Zamanında beyanname vermeyenler istisnadan yararlanamayacak'

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, mükelleflere beyanname süresini geçirmemeleri çağrısında bulunarak, "Zamanında beyanname vermeyenler, beyan edilmeyen kira geliri tutarı üzerinden gelir vergisi hesaplanmak suretiyle verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ile karşılaşacakları gibi istisnadan da faydalanamayacaklardır." dedi.

Zamanında beyan edilmeyen ve ödenmeyen vergi için aylık gecikme faizi ödeneceğini dile getiren Yüksel, beyanname verilmemesi nedeniyle iki kat ve birinci derecede usulsüzlük cezası uygulanacağını anlattı.

Kira gelir mükellefi sayısının 13 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor

Ali Yüksel, Türkiye'de meskenini ve iş yerini kiraya veren mükellef sayısının milyonları bulduğunu kaydederek, "Bu sayının halihazırda 13 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Yüksel, "Konutta hissedar olanların da aynı şekilde kira geliri hissedar basına 7 bin TL'yi geçiyorsa beyanname vermeyi ihmal etmemeli." ifadelerini kullandı.