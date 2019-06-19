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Milyonlarca dolar! Nicolas Maduro, İHA'lı suikast girişiminin maliyetini açıkladı

Venezula Devlet Başkanı Maduro, 2018 yılında askeri törende yaptığı konuşma esnasında uğradığı İHA'lı suikast girişiminin maliyetinin 20 milyon dolar olduğunu açıkladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:20
Milyonlarca dolar! Nicolas Maduro, İHA'lı suikast girişiminin maliyetini açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2018 yılında uğradığı İHA'lı suikast girişiminin maliyetini açıkladı.

Başkent Caracas'da bir askeri törende konuşan Nicolas Maduro, "Beni öldürmeye yönelik saldırının Kolombiya'da hazırlandığını ve kimin tarafından finanse edildiğini bugün biliyoruz. Operasyon milyonlarca dolara mal olmuş, 20 milyon dolardan söz ediliyor" dedi.

Borges'i hedef gösterdi

Venezuela Devlet Başkanı, suikast girişimininin ardından operasyonun lideri olmakla suçlamış ve gıyabında tutuklama emri çıkarmış bulunduğu Kolombiya'da sürgündeki eski Ulusal Meclis Başkanı Julio Borges'i sözkonusu milyonlarca doları çalmakla suçladı.

Maduro, "Bu para ortadan kayboldu, çünkü Borges tarafından iç edilmişti" dedi.

 

4 Ağustos 2018'de Caracas'taki bir askeri törende Maduro konuşurken patlayıcı yüklü iki İHA patlamıştı. 7 askerin yaralandığı saldırıdan yara almadan kurtulan solcu Venezuela lideri, suikast girişiminden ABD ile Kolombiya'yı sorumlu tutmuştu.

"İHA'lar ABD tarafından satın alındı"

Operasyondan taraf değiştirdiği söylenen bir kişinin mart ayında itirafları yayımlanmıştı. CNN'de İHA'ların ABD tarafından satın alınıp Kolombiya'da bir çiftliğe getirildiğini anlatan 'faillerden biri', nasıl parçaları monte ettikleri ve kırsalda operasyon tatbikatı yaptıklarına dair videolar paylaşmıştı. Pek çok ABD'li yetkiliyle defalarca görüştüklerini belirtmişti.

Suikast girişiminin ertesi günü sorumluluğu daha önce duyulmamış 'Fanilalı Askerler' adında bir grup üstlenmişti.

Suçlamaları Washington ile Bogota reddederken Borges de 'saçma' diye yalanlamıştı. Eski Ulusal Meclis Başkanı, Maduro'nun dikkati Venezuela'da gitgide kötüleşen toplumsal ve ekonomik durumdan başka yöne çekmeye çalıştığını ileri sürmüştü.

Venezuela'nın iadesini istediği Borges'e Kolombiya mülteci statüsü verdi.

 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:20
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. Başkent Caracas
  3. Nicolas Maduro
  4. Ulusal Meclis Başkanı Julio Borges
  5. ABD
  6. Kolombiya
  7. CNN
  8. Fanilalı Askerler
  9. Washington

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