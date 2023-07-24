Milyonlarca çocuk ve genç camilerimize akın ettiler! Kur’an aşkı gün geçtikçe artıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Laik seküler yobazların her türlü karalama propagandasına rağmen binlerce çocuk, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl düzenlediği yaz Kur’an kurslarını doldurdu. Okulların kapanmasının ardından binlerce çocuğun sesleriyle şenlenen camilerde, yaz Kur’an kursu coşkusu yaşanıyor. 4- 22 yaş arası çocuk ve gençlerin Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur’an kurslarına rağbet yıllar geçtikçe artıyor. Camilere akın eden çocuklara Kur’an-ı Kerim, Siyer, Ahlak gibi derslerin yanında, dinimiz İslam da en iyi şekilde öğretilmeye çalışılıyor.

İslam'ı iyi anlamamışlar

Konu ile ilgili gazetemize konuşan İlahiyatçı Menderes Ateş, “Şimdi zaten karşı çıkanların çocuklarının kendileri camiye göndermeyenler. Bunu başta bir bilmemiz gerekiyor. Hz. Adem’den ve şeytanın varlığından beri hak batıl mücadelesi devam edecek. Onlar neredeyse biz de yolumuza devam edeceğiz. Burada aslolan genel manada Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda gerçekten hem yaz kurslarında hem diğer Kur’an kurslarımızda İslam dininin çocuklara bir şekilde doğru bir şekilde anlatılması için çok güzel programlar yapıyor. Gençlik merkezleri açtı ve bu konuda faaliyetler yürütüyor. Çocukları sadece camide Kur’an kursunda tutmuyor, kamplara götürüyor, geziler düzenliyor izcilik kamplarında etkinlikler yapılıyor. Aslında onlar zannediyorlar ki Kur’an kurslarında, Kur’an-ı Kerim’den, Hadis-i Şerif’ten başka bir şey okutulmuyor. Oysa ki bu gençlere dünyevi konuların yanında hem manevi ilimler de öğretiliyor, hayat şartları öğretiliyor” dedi.

Kur’an kurslarına karşı çıkanları mankurtlara benzeten ve tek dertlerinin İslam dini olduğunu ifade eden Ateş, “Biz Müslüman bir ülkede yaşadığımızı söylüyoruz. Biz nüfusumuzun % 99’u Müslüman olan bir ülkede Kur’an kursuna giden çocuğa kim bu nasıl karşı çıkabilir? Bunlar mankurt zihniyetler. Aslında kendilerinin zihniyeti batı hayranı olan, dine karşı hiçbir alakası olmayan bir nesil yetiştirmek. Aslına bakarsanız bunlar İslam dininin ne olduğunu da tam olarak bilmiyorlar ve öğrenmiyorlar. Öğrenmedikleri gibi öğrenme yönüne de gitmiyorlar. Karanlığa taş atmaktan başka bir iş yapmıyorlar. Karşı çıkmak adına yaz Kur’an kurslarında çocuklara şöyle yapıyorlar, böyle ediyorlar diyerek karalamaya çalışıyorlar. Buna karşı çıkanları anlamak mümkün değil. Avrupa’nın da birçok yerinde çocuklar kiliselere gidiyor. Özel kreşlerde papazlar geliyor onlara kendi dinlerini anlatıyorlar. Bunlar niçin onlara karşı çıkmıyorlar da bizim camideki veyahut da işte kurslarındaki gelen çocuklarımızla ilgili böyle olur olmaz şeyler yapıyorlar. Bunların derdi aslında kurs falan değil. Bunlar kurs düşmanlığı adı altında İslam düşmanlığı yapıyorlar” diye konuştu.

‘Allah razı olsun’

TÜM-DİN-DER Genel Başkanı Metin Kaçar ise, “Bildiğiniz gibi Kur’an-ı Kerim okuma okutma görevini bize peygamberimiz verdi. Sizin en hayırlınız Kur’an’ı Kerim’i öğrenen ve öğretendir Hadis-i Şerif’i doğrultusunda hareket ediyoruz. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu işi özendiriyor. Geçtiğimiz dönemlerde, yıllarda çok sıkıntılar yaşadık. 12 yaşın altına Kur’an öğretmenin yasak olduğu, daha evveline gidersek Allah demenin yasak olduğu günleri yaşadık. Fakat şimdi sebep olanlardan, katkı sunanlardan Allah razı olsun. 4 yaşından 18 yaşına kadar kız, erkek bütün evlatlarımızı, camilerimizin gölgesinde, efendim minaresinde, cami avlusunda okutuyoruz. Bu kursların etkisini gün geçtikçe anlayabiliyoruz. Eğitimci kardeşlerimiz, hoca efendiler Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği kurslarda çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu sene biraz farklı oldu kurs çalışmalarız başkanlığımız süreyi kısa tuttu. Elhamdülillah üç hafta oldu başlayalı. Geriye kalan haftaları da dolu dolu geçirme gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.

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