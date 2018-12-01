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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paraları ödemek zorundalar

TEİAŞ Bölge Müdürlüğünda, haftada 70 saatten fazla çalıştırılan ve izin kullandırılmayan 17 yıllık güvenlik görevlisinin mesai ücretlerinin ödenmesine karar verildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:33
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paraları ödemek zorundalar

Haftada 70 saatten fazla çalıştırılan, izin alamayan, mesai ücreti de eksik ödenen güvenlik görevlisi Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu, mağduriyeti giderildi

Güvenlik görevlisinin mağduriyetini KDK çözdü

17 yıldır TEİAŞ Bölge Müdürlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışan başvurucu güvenlik görevlisi, 2017 yılında mevcut 5 güvenlik görevlisinden 2’si emekli olunca kalan 2 güvenlik görevlisi ile fazla mesai yapmaya başladı. 3 güvenlik görevlisi günde 12 saat mesai yaptı ve haftalık izin de kullanmadı. Başvurucu güvenlik görevlisi, haftalık 70 saat çalıştığını, 30 saatin üzerindeki fazla çalışmasının karşılığının ise eksik ödendiğini söyleyerek fazla mesaisinin tam ödenmesi ya da çalışmalarının karşılığı olarak hafta tatili kullandırılması talebiyle konuyu ombudsmana iletti.

KDK'dan idareye: 'Fazla çalışma ücretini öde ve istihdamı arttır'

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan, idareye yol gösteren ombudsman, güvenlik görevlisinin başvurusunu titizlikle inceleyerek konu hakkında TEİAŞ’dan bilgi ve belge talep etti. KDK’nın incelemeleri sonucunda verdiği tavsiye kararında başvurucunun önceki aylarda fazla çalışma karşılığında hak kazandığı ücretlerinin eksik ödenen kısmının ödenmesine ayrıca yeni koruma ve güvenlik personeli istihdam edilerek halihazırda çalışan personelin mağduriyetinin giderilmesi konusunu idareye iletti. KDK’nın tavsiyesi üzerine idare önceki aylarda eksik ödenen fazla çalışma ücretlerini ödedi. İdare ayrıca yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için imkânları ölçüsünde personel istihdamını arttıracağını belirtti.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:33
  1. TEİAŞ
  2. TEİAŞ Bölge Müdürlüğü
  3. Kamu Denetçiliği Kurumu
  4. Güvenlik görevlisi
  5. fazla mesai ücreti
  6. emsal karar

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