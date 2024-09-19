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Ekonomi Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Danıştaydan yemek kartı için yeni karar
Ekonomi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Danıştaydan yemek kartı için yeni karar

Yeniakit Publisher
2024-09-19 10:09:00 -
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Danıştaydan yemek kartı için yeni karar

Danıştay yemek yardımı davasında nihai kararını verdi: İşverenlerin çalışanlarına yemek kartlarıyla yaptığı yardımlar, sigorta priminden muaf tutulacak. Peki bu ne anlama geliyor?

Geçmişte yemek kartlarıyla yapılan yardımlar ayni yardım olarak değerlendirilip prime esas kazanca dahil edilmiyordu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 sonunda yayımladığı 2022/22 sayılı genelgeyle bu uygulamayı değiştirmiş ve günlük belirlenen sınırın üzerindeki yardımlardan sigorta primi alınmasını kararlaştırmıştı. Bu değişiklik, işverenler arasında tepkiye neden olmuş ve çalışanların yemek yardımı miktarlarını sınırlamıştı.

Yemek yardımlarında prim muafiyeti geri geldi

Milliyet Gazetesi'nden Cem Kılıç'ın haberine göre danıştay, söz konusu genelgenin yemek kartlarıyla ilgili maddelerinin, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Böylece yemek yardımlarının sigorta primine tabi tutulmaması yönündeki eski düzenleme yeniden yürürlüğe girdi.

İptal kararı i̇şverenleri rahatlattı

Bu karar, işverenlerin yemek yardımlarında ek prim maliyetiyle karşılaşmaksızın çalışanlarına daha fazla destek sunabilmesinin önünü açtı.

SGK’dan yeni düzenleme bekleniyor

Danıştay’ın iptal kararına uyumlu olarak SGK’nın da yeni bir genelge hazırlığı içerisinde olduğu ifade ediliyor. İptal kararı, genelgeye karşı yapılan tüm işlemleri ortadan kaldırarak, eski hukuki duruma geri dönüşü sağladı.

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