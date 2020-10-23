Milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli değişiklik!

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili de önemli kararlar alındı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 43 maddeden oluşan teklifin maddeleri üzerindeki müzakereler kapsamında 30 madde ayrı ayrı görüşüldü.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.