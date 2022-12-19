Milyonlara çok kritik siber saldırı uyarısı! Saldıracaklar

Yeni Akit Ankara

Kaspersky uzmanları bazı tehdit türlerinin sayısının da arttığını belirtiyor: örneğin, Kaspersky günlük olarak tespit edilen fidye yazılımı oranındaki %181'lik artışı keşfetti. Kaspersky’nin siber güvenlik dünyasındaki kilit değişiklikler hakkında yıllık tahminler ve analitik raporlar serisi Kaspersky Security Bulletin (KSB) bir parçası olarak yayınlanıyor. Kaspersky'nin algılama sistemleri son 10 ay içinde günde ortalama 403.000 yeni kötü amaçlı dosya keşfetti. Karşılaştırıldığında, bu dosyaların yaklaşık 380.000'i 2021'de her gün tespit edildi ve bu da %5'lik bir sıçramaya işaret ediyor. Toplamda, Kaspersky sistemleri 2022 'de geçen yıla göre 6 milyon daha fazla olmak üzere yaklaşık 122 milyon kötü amaçlı dosya tespit etti.

Günlük karşılaşılan fidye yazılımı yüzde 181 arttı

Kaspersky araştırmacıları, günlük karşılaşılan fidye yazılımı payının 2021'e kıyasla %181 arttığını ve günde 9 bin 500 şifreleme dosyasına ulaştığını keşfetti. Kaspersky güvenlik çözümleri, diğer tehditlerin yanı sıra, virüslü cihazlara kötü amaçlı yazılımların veya istenmeyen uygulamaların yeni sürümlerini yükleyen kötü amaçlı programlar olan Downloaders'ın payındaki %142 'lik büyümeyi de tespit etti.

Windows cihazlarına saldıran ortalama 320.000 kötü amaçlı dosya

Windows, tehdit ailelerinin yayıldığı tüm platformlar arasında saldırıların ana hedefi olmaya devam etti. 2022'de Kaspersky uzmanları, Windows cihazlarına saldıran ortalama 320.000 kötü amaçlı dosya keşfetti. Tüm kötü amaçlı dosyaların % 85'i Windows'u hedef aldı. Ancak, saldırganlar için tek popüler platform Windows değil. Bu yıl, Kaspersky'nin algılama sistemleri ayrıca günlük olarak dağıtılan Microsoft Office formatlarındaki kötü amaçlı dosyaların payının iki katına (büyümenin % 236 'sı) çıktığını keşfetti.

2020 yılında yüzde 10 artış

2022'de Kaspersky uzmanları ayrıca her gün Android platformunu hedefleyen kötü amaçlı dosyaların payında %10'luk bir artış olduğunu tespit etti. Bu nedenle, Windows ve Office dosyalarına ek olarak, Android kullanıcıları da dolandırıcıların favori hedeflerinden biri haline geldi. Dünyadaki binlerce Android kullanıcısını pusuya düşüren kötü şöhretli 2022 kampanyaları Harly ve Triada Truva atı bu trendin başlıca örnekleri olarak öne çıkıyor.

Gelecek yıl günde 400.000 değil, yarım milyon kötü amaçlı dosya tespit edilebilir!

Kaspersky Zararlı Yazılımla Mücadele Araştırma Başkanı Vladimir Kuskov, “Tehdit manzarasının sınırlarını ne kadar hızlı genişlettiği ve kullanıcıların günlük yaşamlarında görünen yeni cihazların sayısını göz önünde bulundurursak, gelecek yıl günde 400.000 değil, yarım milyon kötü amaçlı dosya tespit edilebilir! Hizmet Olarak Kötü Amaçlı Yazılımın geliştirilmesiyle, herhangi bir acemi dolandırıcının artık programlama konusunda teknik bilgi sahibi olmadan cihazlara saldırabilmesi nedeniyle tehlike giderek daha da artıyor. Siber suçlu olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sadece büyük kuruluşlar için değil, her sıradan kullanıcı için güvenilir güvenlik çözümleri kullanmak ve böylece siber suçluların kurbanı olmaktan kaçınmak çok önemlidir. Kaspersky uzmanları da bu tehditlere karşı korunmak ve kullanıcıları dolandırıcılık faaliyetlerinden kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklar, böylece günlük çevrimiçi deneyimleri tamamen güvende olacak” dedi.