  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'a çok büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu! Neye uğradığını şaşıracak

PKK'nın destek verdiği Kılıçdaroğlu'ndan 'son dakika' açıklaması

Erdoğan'ın vereceği kararı bekliyor

Mustafa Destici: 'PKK ile Meral Akşener’i buluşturan güç...'

İstanbul Havalimanı çok büyük başarıya imza attı: Üst üste 3. kez "Yılın Havalimanı" ödülü! Türkiye'nin başarısı

Polonyalılar Türkiye'nin ANKA 3'ünü dünyaya böyle duyurdu: Katil bir silah

ABD'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! Rezalet ki ne rezalet

Bakan Bilgin'den en düşük emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine 'zam' açıklaması

Skandal "Erdoğan" iddiası! Avrupa'da herkes...

Oruç tutarken susamamak için hemen bunu yapın! Sahurda bir tane yerseniz iftara kadar susamak yok
Dünya Milyonlar sokaklarda, yarın da baskılar devam edecek! O ülkede yer yerinden oynuyor! Tehlike kapıda!
Dünya

Milyonlar sokaklarda, yarın da baskılar devam edecek! O ülkede yer yerinden oynuyor! Tehlike kapıda!

Yeniakit Publisher
2023-03-22 18:06:00 - 2023-03-22 18:10:28
Milyonlar sokaklarda, yarın da baskılar devam edecek! O ülkede yer yerinden oynuyor! Tehlike kapıda!

Sokaklarından alevler yükselen Fransa'da, yarın emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve eylemlerin 9.'su yapılacak. Gösterilere ülke çapında milyonlarca kişinin katılması görülürken, rafineri çalışanlarının grevi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 13,1'inde hizmet verilemiyor. Bugün kareler görenleri şaşkına çevirdi. Fransa felaketleri yaşanmaya devam ederken gelen haberler herkesi dehşete düşürdü

Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun nihai kabulüyle reforma karşı çıkanlar başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerken, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.

YARIN GREVDE VE SOKAKLARDA OLACAKLAR

Ülkede, yarın emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösterilerin 9.'su düzenlenecek. Gösterilere ülke çapında milyonlarca kişinin katılması öngörülüyor. Grev ve protestolar nedeniyle ulaşım ve enerji dahil birçok sektörde ciddi aksamaların yaşanması bekleniyor.

34 BÖLGEDE AKARYAKIT SIKINTISI YAŞANIYOR

Fransa'da emeklilik reformuna karşı birçok sektörde olduğu gibi rafineri çalışanlarının grevi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 13,1'inde hizmet verilemiyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa genelinde 34 bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Rafineri çalışanlarının grevinden kaynaklanan akaryakıt kıtlığı nedeniyle istasyon girişlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ülkedeki akaryakıt istasyonlarının üçte birine sahip TotalEnergies, benzin ve dizel sıkıntısını gidermek için harekete geçtiğini açıklasa da akaryakıt sıkıntısının grevlerin uzaması nedeniyle daha da artması öngörülüyor.

Fransa'da grev ve protesto dalgası dinmiyor! Ülke çapında milyonlarca kişi yarın sokaklarda olacak

- Fransızlar yarın grevde ve sokaklarda olacak

Ülkede, yarın emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösterilerin 9.'su düzenlenecek. Gösterilere ülke çapında milyonlarca kişinin katılması öngörülüyor.

Grev ve protestolar nedeniyle ulaşım ve enerji dahil birçok sektörde ciddi aksamaların yaşanması bekleniyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne 16 Mart'ta, bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan anayasa maddesini tartışmalı emeklilik reformu tasarısı için uygulamaya koyduğunu açıklamıştı.

Karar sonrası ülkede protestolar ve gösteriler düzenlenirken sendikalar, birçok sektörde grevlerin devam etmesi kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23