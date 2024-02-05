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Kültür - Sanat Milyonlar merakla bekliyordu tarih açıklandı! Kariye Camii ibadete açılıyor
Kültür - Sanat

Milyonlar merakla bekliyordu tarih açıklandı! Kariye Camii ibadete açılıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-05 23:14:00 -

Restorasyonu tamamlanan Bizans dönemi eserlerinde Kariye Camii'nin halıları serildi ve ibadete açılacağı tarih açıklandı.

Fatih’te bulunan Kariye Camii'nin uzun süredir devam eden restorasyonunda sona gelindi. 79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii’nin özel tasarım halıları serildi. Cumhurbaşkanı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin ardından ibadete açılmasına karar verilen tarihi cami, 23 Şubat Cuma günü ibadete açılıyor.

Fatih’te bulunan 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, “Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi. Restorasyon işlemleri devam ederken Kariye Camii müze olarak ziyarete açık tutuldu. Restorasyonun tamamlanmasının ardından ibadete açılmasına karar verilen, 79 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’ndeki çalışmalar tamamlandı. Yüzde 100 yün, özel tasarım kırmızı halılarla döşenen tarihi caminin 23 Şubat Cuma günü ibadete açılması planlanıyor. Öte yandan tarihi caminin içinde yer alan mozaik ve fresklerin restorasyonda özgünlüğünün korunduğu öğrenildi.

Kariye Camii’nin mimari yapısı

5 ana mimariden oluşan Kariye Camii, farklı dönemlerde geçirdiği büyük inşa ve restorasyon çalışmalarından sonra bugünkü şeklini aldı. İçerisindeki mozaik dekoratif öğelerle güçlendirilen Kariye Camii, dışarıdan bakıldığında taş ve tuğla duvarlarıyla sade bir yapı gibi görünüyor. Kubbesinin sadece kasnağı orijinal olarak bugüne gelen Kariye Camii’nin yıkılan kubbesi ahşaptan yapılarak üzeri alçı ile kaplanmıştı. Uzunlamasına dikdörtgen bir yapıya sahip olan tarihi caminin içerisinde 16 adet pencere yer alıyor. Camideki bu pencerelerin ise içerdeki bölümün aydınlatılması için uzun şekilde yapıldığı biliniyor. Zemininde ve duvarlarında mermer kullanılan tarihi caminin iç mekan süslemelerinde mozaik ve freskler bulunuyor.

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