Milyonlar karantinadaydı, Şanghay'da son durumu!

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, iki hafta süren kapanmanın ardından vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasakları kaldırılacak.

Şehrin 9 merkez ilçesi, vaka sayılarına göre düşük, orta ve yüksek riskli bölgelere ayrılırken, karantina kısıtlamaları kademeli uygulanacak.

Buna göre, son 7 günde pozitif vakaların tespit edildiği yerleşimler "yakın kontrol bölgesi" olarak adlandırılacak ve buralarda vakalar bitene kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

"Kontrol bölgesi" olarak adlandırılan, son 7 günde vaka tespit edilmeyen yerleşimlerde yaşayanlar ise evlerinden çıkabilecek fakat bölgelerinin dışına çıkamayacak.

Son 14 günde vaka görülmeyen yerleşimler ise "önleme bölgesi" olarak adlandırılacak ve buralarda yaşayanlar evlerinden çıkıp düşük riskli bölgeler arasında dolaşabilecek. Şu anda çoğunlukla nüfusun daha az yoğun olduğu banliyölerde bulunan bu kategorideki yerleşimlerde yaklaşık 4,8 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

26 milyonu aşan nüfusuyla ülkenin en büyük şehri Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1189, hastalık belirtisi göstermeyen 25 bin 141 vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kent en fazla vakanın görüldüğü yer oldu.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması nedeniyle gıda, ilaç, ihtiyaç malzemesi dağıtımı ve bakım hizmetlerinde sıkıntılar yaşanmıştı.

Öte yandan ülkenin en büyük kentlerinden 18 milyon nüfuslu Guangcou'da önceki gün 31 vaka tespit edilmesinin ardından tüm kentte yeni tur toplu testler yapılmasına karar verildi.

Kentin merkez ilçelerden Tienhı'nın ardından Baiyun'da da karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Guangdong eyaletinin merkezi olan kentte geçen hafta ortaya çıkan vakalar nedeniyle toplu testlerin yapılması kararlaştırılmış, tüm ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Vatandaşların kentten çıkışları yalnızca "zorunlu ihtiyaç" ile sınırlandırılırken seyahat edeceklerden ayrılışlarından 48 saat öncesinde negatif test sonucu bildirmeleri istenmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1513, hastalık belirtisi göstermeyen 26 bin 420 vaka saptandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 13 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Çin'de son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayıları arasındaki farkın giderek açılması dikkati çekiyor. Bunun, bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 168 bin 362 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hon Kong'da 1433 vaka

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 13'ü yurt dışı kaynaklı 1433 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiği kentte, Omicron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 673'e çıktı.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 193 bin 23 vaka görüldü.

Omicron vakaları, 'sıfır vaka' stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.