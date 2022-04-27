Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrete yeni zam açıklaması

“Asgari ücrete temmuzda zam olacak mı?” sorusu son günlerin sıkça sorulan soruları arasına girdi. Enflasyon rakamlarının yüzde 60’ı aşmasıyla ocak ayında yüzde 52 zam yapılan asgari ücret günden güne eridi. Hükümet ‘enflasyon altında vatandaşımızı ezdirmeyiz’ parolasıyla 3600 ek gösterge, EYT, emekli maaşları, ikramiyeler gibi birçok konuda yeni adım atarken, milyonlarca kişi temmuz ayına odaklandı.

Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla memur ve emekli maaşlarında temmuz zammı yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken asgari ücretli çalışanlar da zam beklentisine girdi.

Bakan'ın açıklaması heyecanlandırdı

Dün Isparta'da kamu çalışmaları ve işçiler iftar programında buluşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerin müjdesini verdi. Açıklama 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yapılacak.

Bakan Bilgin, “Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum" dedi.

AK Partili isim de zam işaretini verdi

Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından dikkat çeken bir açıklama daha geldi. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, ücretlerde iyileştirmeye dair haberi Manisa'dan verdi.

Bilindiği gibi asgari ücretle ücretli kesime yapılan iyileştirmeler son derece hızlı bir şekilde hayata geçirildi. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" dedi.

Asgari ücrete ara zam

Son olarak Ulusal Kanal'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üst düzey kaynaklarından edindiği bilgiye göre, temmuz ayında çalışanların maaşlarına zam yapılacağı iddia edildi. Ek zam düzenlemesinden sadece asgari ücretlinin faydalanmayacağı, Bakanlığın çalışmasına emeklilerin de dahil edileceği öğrenildi.

Kaynaklar, "Hiçbir çalışanımızı mağdur etmeden, enflasyona ezdirmeyecek çalışmayı hayata geçireceğiz" derken, milyonlarca çalışanın maaşına ne kadar artış olacağı ise hala belirsizliğini koruyor.