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Milyonlar Barış’ı izledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nın milli futbolcusu Barış Telli’nin, UEFA’ya verdiği röportaj büyük ses getirdi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:03
Milyonlar Barış’ı izledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nın milli futbolcusu Barış Telli’nin, UEFA’ya verdiği röportaj büyük ses getirdi. UEFA internet sitesi ve sosyal medya kanallarında yayımlanan röportaj kısa sürede, yarım milyon izlenme sayısı ve 10 binlerce beğeniye ulaştı.



UEFA, #AdilOyun kampanyası kapsamında bu ay Türkiye’den Ampute Milli Takımı’nın İzmir Büyükşehirli oyuncusu Barış Telli’nin hikayesini paylaştı. UEFA’nın internet sitesi ve sosyal medya kanallarında yayımlanan röportaj, kısa sürede önemli bir etki sağladı. "Türkiye’nin süperstarı ampute futbolcusu Barış Telli ile tanışın" başlığıyla paylaşılan haber, UEFA’nın Twitter hesabında kısa süre içinde 12 bin beğeniye, yaklaşık 500 bin izlenme sayısına ulaştı.


"Kimse bana inanmadı. Herkes benimle dalga geçti. Beni üzdü. Ama bunu motivasyon olarak kullandım. Tek bacakla bile asla hayallerimden vazgeçmedim" diyen Barış Telli’ye dünyanın dört bir yanından destek mesajları yağdı.



Azmin öyküsü


Henüz 4 yaşındayken top peşinden koşarken geçirdiği bir trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybeden Barış Telli, yine de futbola olan aşkını kaybetmedi. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyespor’da oynayan Barış, son derece başarılı bir profesyonel ampute futbolcusu haline geldi. Türk Milli Takımı ile çok büyük başarılar yaşadı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:03
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