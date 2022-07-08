Milyonlar Arafat Vakfesi'nde

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat'ta.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milyonlarca hacı adayının bulunduğu Arafat'ta Vakfe Duası yaptı.

Ulaşım

Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a ilişkin en önemli çalışmalardan biri de ulaşım konusu.

İntikaller için Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat'ta hazırlıkları tamamlanan çadırlara yerleştirildi.

Sahra hastanesi kuruldu

Uzun yıllardır Mekke ve Medine'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde hacı adayları ve hacılara verilen sağlık hizmeti, Arafat'ta da devam ediyor.

Bu doğrultuda Arafat bölgesinde sahra hastanesi kuruldu.

İrşat programı çadırlardan dinlenilebilecek

Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekipleri tarafından irşat programı yapılacak.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak.