Milyonlar akın etti! Moskova'da bayram namazı Rusya'nın başkenti Moskova'da milyonlarca Müslüman bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Camilere sığmayan Müslümanlar caddelerde saf tutmak zorunda kaldı.

2015 yılında açılışı yapılan ve şehrin en büyük camisi olarak bilinen Moskova Merkez Cami bugün bir başka güzeldi... Ramazan Bayramı'nın ilk namazını kılmak isteyen Müslümanlar, bu camiye akın etti. Moskova'nın kalbindeki camide namaza binlerce kişi katıldı. RUS TV'si canlı yayınladı Bayram namazı, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1’den canlı yayınlandı. Yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya’da 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.



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