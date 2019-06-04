Milyonlar akın etti! Moskova'da bayram namazı
Rusya'nın başkenti Moskova'da milyonlarca Müslüman bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Camilere sığmayan Müslümanlar caddelerde saf tutmak zorunda kaldı.04 Haziran 2019 Salı 10:34
2015 yılında açılışı yapılan ve şehrin en büyük camisi olarak bilinen Moskova Merkez Cami bugün bir başka güzeldi...
Ramazan Bayramı'nın ilk namazını kılmak isteyen Müslümanlar, bu camiye akın etti.
Moskova'nın kalbindeki camide namaza binlerce kişi katıldı.
RUS TV'si canlı yayınladı
Bayram namazı, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1’den canlı yayınlandı. Yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya’da 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.
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