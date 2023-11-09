Milyonlar açlıkla savaşırken şu savurganlığa bakın! Bir tablo parçasına neler verdiler neler...
Dünya genelinde milyonlarca insan açlıkla savaşırken, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun "ilham perisini" resmettiği “Femme a la montre” adlı tablo parçası açık artırmada 139.4 milyon dolara satıldı.
Picasso'nun 1932 yılında resmettiği “Femme a la montre” (Saatli Kadın) müzayede evi Sotheby's tarafından ABD’nin New York kentinde düzenlenen açık arttırmada rekor fiyata alıcı buldu.
Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre tablo, 139.4 milyon dolara satıldı.
Satışı yapılan tablo, Picasso’nun bu zamana kadar en yüksek fiyata satılan ikinci tablosu olarak kayıtlara geçti.
Dünya açlıkla savaşırken 139 milyon dolar gibi büyük bir rakamın tablo parçası için savrulması tepkilere sebep oldu.