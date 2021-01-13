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Medya Milyoner'e damga vurdu! Basit soruda elenen genç kız bakın ne yaptı
Medya

Milyoner'e damga vurdu! Basit soruda elenen genç kız bakın ne yaptı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üçüncü soruda elenen Esranur Balcı isimli yarışmacı, programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan "Bu kısmı yayınlamasak olur mu?" diye rica etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 15:27:00 -

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Esranur Balcı isimli yarışmacı "Bir belgeselde 'oldukça kuvvetli bir çene yapısına sahip bu etobur yırtıcılar...' şeklinde bahsedilen muhtemelen hangisidir?" şeklindeki soruya "Antiloplar" yanıtını verince elendi.

"Yazıklar olsun izlediğim belgesellere"

Doğru cevabın "Jaguarlar" çıkması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Kafam heyecandan allak bullak oldu. Yazıklar olsun izlediğim belgesellere" ifadelerini kullandı.

"Yayınlamasanız olur mu?"

Ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna yarışmacı "Yayınlamasanız olur mu?" sözleriyle karşılık verdi. İmirzalıoğlu da yarışmacının bu isteğine kahkaha atarak karşılık verdi.

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