Milyoner'e damga vurdu! Basit soruda elenen genç kız bakın ne yaptı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Esranur Balcı isimli yarışmacı "Bir belgeselde 'oldukça kuvvetli bir çene yapısına sahip bu etobur yırtıcılar...' şeklinde bahsedilen muhtemelen hangisidir?" şeklindeki soruya "Antiloplar" yanıtını verince elendi.

"Yazıklar olsun izlediğim belgesellere"

Doğru cevabın "Jaguarlar" çıkması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Kafam heyecandan allak bullak oldu. Yazıklar olsun izlediğim belgesellere" ifadelerini kullandı.

"Yayınlamasanız olur mu?"

Ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna yarışmacı "Yayınlamasanız olur mu?" sözleriyle karşılık verdi. İmirzalıoğlu da yarışmacının bu isteğine kahkaha atarak karşılık verdi.