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Milyoner sayısı 7 bin kişi arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, mart sonu itibarıyla 2017’ye göre 7 bin 9 kişi artarak 145 bin 989’a yükseldi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:47
Milyoner sayısı 7 bin kişi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı mart sonu itibarıyla 145 bin 989’a ulaştı.

Geçen yılın sonuna göre 7 bin 9 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 954 milyar 294 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017’ye kıyasla 5 bin 728 kişi artarak 132 bin 697’ye ulaşırken, toplam mevduatları da 868 milyar 425 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 431 milyar 373 milyon lirası yerel para cinsi, 433 milyar 749 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 303 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 544 bin lira olarak hesaplandı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı mart sonu itibarıyla 13 bin 292’ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre bin 281 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 85 milyar 869 milyon lira olarak hesaplandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:47
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  2. BDDK
  3. ekonomi haberleri

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