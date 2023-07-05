Milyarlarca dolarlık hamle! İspanya ve o Arap ülkesi Türklere emanet etme kararı aldı

Birçok alanda olduğu gibi müteahhitlik alanında da rüştünü ispatlayan Türk müteahhitler, bu yılın ilk 6 ayında 7,5 milyar dolarlık iş aldı. Başta İspanya, Libya ve Rusya olmak üzere yüzlerce ülke Türk müteahhitlere güvenerek 110 projeyi emanet etti.

7.5 milyar dolar

Türk müteahhitlik sektörünün yılın ilk 6 aylık döneminde yurt dışında üstlendiği proje tutarı 7,5 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde 110 proje üstlenildi. Yılın ilk 6 ayında üstlenilen projelerin ortalama bedeli ise 68,1 milyon dolar olarak hesaplandı. Ocak-haziran döneminde, ülkeler bazında proje maliyetleri listesinde, önceki yıllarda ilk 10'da yer almayan İspanya'nın liderliği dikkat çekti.

İspanyan farkla zirvede

Yılın ilk 6 ayında, İspanya'da üstlenilen proje bedeli 1 milyar 39 milyon dolar oldu. İspanya'yı 941 milyon dolarla Libya ve 810 milyon dolarla Türkmenistan takip etti. 699 milyon dolarla Makedonya dördüncü olurken; Rusya 626 milyon dolarla beşinci, Bosna Hersek 480 milyon dolarla altıncı, Kazakistan 349 milyon dolarla yedinci, Irak 309 milyon dolarla sekizinci, Suudi Arabistan 305 milyon dolarla dokuzuncu, Senegal ise 298 milyon dolarla onuncu sırada yer aldı.

Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstle-nilen proje-lerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,4'lük payla (97,9 milyar dolar) ilk sırada yer aldı. Rusya'yı yüzde 10,6'lık payla (50,8 milyar dolar) Türkmenistan takip etti. Irak yüzde 6,9'luk payla (33,1 milyar dolar) üçüncü sırada yer aldı.

Konut projeleri

Bugüne kadar en çok proje üstlenilen alanlara bakıldığında konut projelerinin yüzde 13,9'luk payla ilk sırada yer aldığı görüldü. Söz konusu projelerin bedeli 66,6 milyar dolar oldu. Konut projelerini yüzde 13,6'lık pay ve 65,3 milyar dolarlık proje bedeliyle kara yolları, tünel ve köprüler takip etti. Enerji, yüzde 8,5'lik payla üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörün bugüne kadar üstlendiği proje tutarı 40,9 milyar doları aştı. Türk müteahhitler, bugüne kadar yurt dışında 34,7 milyar dolarlık ticaret merkezi ve 30,7 milyar dolarlık havalimanı projesi üstlendi.

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480,5 milyar dolarlık toplam

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk inşaat sektörü 1972 yılından geçtiğimiz ay sonuna kadar, 133 ülkede 480 milyar 545 milyon 315 bin dolar değerinde 11 bin 758 proje üstlendi. Sektör, 2020'de 16,2 milyar dolar değerinde 371 iş almıştı. 2021'de ise 30,7 milyar dolar değerinde 443 proje üstlendildi. Geçen yıl da 19,1 milyar dolarlık 492 proje alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve yönetim kadrosuyla Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeyi sosyal medya hesabından değerlendiren Bakan Bolat, "Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden TMB temsilcileri ile önümüzdeki dönem çalışmalarımızı ve uluslararası müteahhit hizmetlerini daha ileri boyutlara taşımaya yönelik atılacak adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ise, ilk 6 aya ilişkin Yeni Şafak'a yaptığı değerlendirmede, geleneksel pazarları yakından takip ettiklerini belirtti. Eren, şöyle konuştu: "Sektörün yurt dışına açıldığı pazar olması açısından Libya ve açık ara lider pazarımız Rusya önemini koruyor. Savaşın ardından Ukrayna'nın yeniden imarında rol almaya hazırız. Avrupa ülkeleri öne çıkıyor. Ayrıca yeni pazarlara açılıma ağırlık veriyoruz."