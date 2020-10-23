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Gündem ‘Milliyetçiyiz’ diye çıktıkları yolda savruldukça savruluyorlar… İyi Parti üçüncü ittifakı açıkladı!
Gündem

‘Milliyetçiyiz’ diye çıktıkları yolda savruldukça savruluyorlar… İyi Parti üçüncü ittifakı açıkladı!

Milliyetçilik sloganlarıyla yola çıktıktan sonra içine düştüğü kimlik bunalımından çıkamayan Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, şimdi de komünistlere selam çaktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:31:00 - 2020-10-23 12:33:53
‘Milliyetçiyiz’ diye çıktıkları yolda savruldukça savruluyorlar… İyi Parti üçüncü ittifakı açıkladı!

 yeniakit.com.tr 

‘Milliyetçilik’ söylemleri ile birlikte MHP’den kopardıklarıyla ‘toplama’ bir parti kuran Meral Akşener siyasi ittifak zincirine şimdi de komünistleri eklemeye hazırlanıyor.

Yerel ve genel seçimlerde CHP gölgesi altında terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran İYİ Parti, geçirdiği kimlik karmaşasında yeni bir perde açacak.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yerel seçimlerde CHP-HDP ittifakına dahil olan Akşener’in İP’i, şimdi de Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) el uzattı.

Sürekli Milliyetçilik vurgusu yapan ve merhum Alparslan Türkeş’in ülküsünü taşıdıklarını iddia eden Akşener’in ‘komünist’ açılımı dikkat çekti.

“TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dün Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı ziyaretinde ilginç bir diyalog yaşandı.

İYİ Partili Belediye Başkanı Yalçın, "Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara diyorum ki TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz diye cevap veriyorum" dedi. Akşener de Yalçın’ın sözlerini onayladı.

İYİ Parti’nin ‘komünist’ açılımı “terör örgütünün siyasi uzantısı ile kolkola girenlerin komünistlerlesiyasi aşk yaşaması normaldir” yorumlarına neden oldu.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Yanlış İp hiç bir zaman milliyetçi bir partiyim demedi diyemezde çünkü değil.
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Bu yaklaşım ve duygu klasik FETÖ karakterisliğidir.15 Temmuzun intimamını alabilmek adına neler yapabileceklerini anlatır.
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