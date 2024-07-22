"Milliyetçilik" diyorsak, asıl milliyetçilik budur! Resmen kurtuluş savaşı veriyoruz

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, dijital tekelin tehlikelerine dikkat çekti. Fıçıcı, Microsoft'un yazılım hatası nedeniyle dünya genelinde yaşanan kaosa vurgu yaptı. Milli yazılım ve teknolojilerin önemine değinen ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Fıçıcı, Akşam gazetesindeki yazısında, dijital bağımsızlığın önemini vurguladı. Serkan Fıçıcı, şunları kaydetti:

"Batı "çoğulculuk" der.

Siz "benim tekelime mahkum ol" diye anlayın.

Zenginliğini "insan katletmek" üzerine inşa eder.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonra utanmadan "insan hakları" der.

Ukrayna'ya "ağıt" yakar.

Filistin'e "bön bön" bakar.

El aleme hukuk, demokrasi dersi verir.

Ülkesini yönetecek lider adayını karanlık operasyonlarla ortadan kaldırmak için bin türlü iş çevirir.

Çıkarları söz konusu olduğunda "ticareti bile" savaşa dönüştürür.

Ülkesine karşı "terör tehdidi" gördüğünde ortalığı yakıp, yıkar.

İşine nasıl gelirse...

Kafasına göre kural koyar.

Sonra o kuralları kendi elleriyle çöpe atar.

Dünya'da siyaseti, ekonomiyi, teknolojiyi, güvenliği tek elinde tutmak isteyen "Batı"nın insanlığa bakışı "biz ve kölelerimiz" denkleminden ibarettir.

Bu zincir her alanda kırılmadıkça insanlığa rahat ve huzur yoktur.

***

Gördük.

Microsoft firması pıhtı attı.

Dünya bir günlüğüne felç oldu.

Finans, ulaşım, enerji, iletişim, haberleşme, sağlık...

Aklınıza gelebilecek tüm sektörler durdu.

Ders alınmalı.

Nedir?

-Dünya dijital tekele mahkum.

Çalış, çabala, üret...

Tek bir sistem hatası ile hepsi çöp olsun.

Tüm imkan ve kabiliyetlerin yabancı sistemlere bağımlı olursa...

Kumandayı elinde tutan seni istediği gibi oynatır.

***

Teknolojide yerli ve milli hamlelerin katlanarak çoğalması şart.

Varlık-yokluk meselesi.

Ya kendine ait sistemleri kuracaksın.

Ya da mevcut sistemleri yönetenlerin kurallarına boyun eğmek zorunda kalacaksın.

"Milliyetçilik" diyorsak.

Budur.

Son sözü Selçuk Bayraktar'a bırakalım:

"Tek iletişim sistemi, tek arama motoru, bir iki sosyal medya platformu, birkaç alışveriş sitesi... Sadece birinin çökmesi bile Dünya'da bağlı olan tüm devletlerin kritik alt yapısının neredeyse çökmesine neden oluyor. Refahı tüm Dünya'ya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyon, an geliyor, Dünya sistemini kilitliyor. Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan.Yaşadığımız siber ağlarla örülü Dünya'da, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez. İşte tam bu nedenle, tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz"..."