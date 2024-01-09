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Medya Milliyet gazetesi LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'u yıldızlaştırdı! Gençlere bunu yapmayın...
Medya

Milliyet gazetesi LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'u yıldızlaştırdı! Gençlere bunu yapmayın...

Yeniakit Publisher
2024-01-09 00:14:00 - 2024-01-09 00:19:30
Milliyet gazetesi LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'u yıldızlaştırdı! Gençlere bunu yapmayın...

Eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt, milli manevi değerlerine sahip çıkan Türk toplumunun tepkisine karşın medya tarafından yıldızlaştırılarak gençlere rol model olarak sunuluyor.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı sadece sapkın Ebrar'dan ibaretmiş gibi davranan medya, Karakurt'u gençlere örnek olarak sunmayı sürdürüyor.

Son olarak Milliyet gazetesi sapkın Ebrar Karakurt'un oynadığı takıma ilişkin toplum ahlakına adeta operasyon çekilen bir habere imza attı.

Haberde sapkın Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad'ın Rusya Süper Ligi'nde Moskova ile oynadığı maça ilişkin, takımın tek oyuncusu sanki Ebrar Karakurtmuş gibi, "Heyecan dolu mücadelenin yıldızı Ebrar Karakurt oldu." denildi.

Türk toplumu onun adını koymuştu: Milli utanç!

Türk toplumunun "milli utanç" olarak değerlendirdiği Karakurt hakkında ısrarla "milli yıldız" ifadesini kullanan Milliyet, haberine şöyle devam etti:

Milli yıldız Ebrar Karakurt, mücadelenin skorunu belirleyen isim oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad formasıyla Moskova'ya karşı inanılmaz bir performans gösterdi. Daha önce 34 sayıyla kariyer rekoru kıran Ebrar Karakurt, Moskova karşısında 40 sayıyla maçı tamamladı ve rekorunu geliştirdi.

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