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Spor Milliler'in FIFA sıralamasındaki yeri değişti
Spor

Milliler'in FIFA sıralamasındaki yeri değişti

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37'inci oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 18:00:00 -
Milliler'in FIFA sıralamasındaki yeri değişti

A Milli Takım, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk üç sırasında bir değişiklik olmazken, zirvede yer alan Belçika’yı Brezilya ve Fransa izledi.

Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimindeki muhtemel rakiplerinden İtalya 6, Portekiz 8, İsveç 18, Galler 19, Rusya 34 ve İskoçya 38’inci sırada yer aldı.

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