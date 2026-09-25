  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüm gelirleri Filistin'e bağışlanacak: ABD’li Rapçının yaptığını bizim 'Mega Fiyasko'lar yapamadı Bakan Çiftçi’ye Pierre Loti çağrısı! ‘Tarihi bir karara imza atabilirsiniz’ İBB’de zaman ayarlı kadrolaşma! Militana kadro emekçiye mobbing Başını emekliler ve gençler çekti! Almanya'da fakirlik rekora koştu ‘Hallederiz Buket’in uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokocu çıktı Çağrı cihazıyla dünya liderlerini tehdit eden Netanyahu'yu İsrail basını yerden yere vurdu 8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü Mehter marşı Miço’yu korkutmuş: Sahte Kabadayı yola geldi Arabadan arabaya rüşvet transferi! İBB'de göz yumma tarifesi... Gazze soykırımcısı BM’de yine konuştu! Bebek katilinin BM’de ne işi var?
Spor Millilerimiz Fransa karşısında sahada! A Millî Takım'ın ilk 11'i belli oldu!
Spor

Millilerimiz Fransa karşısında sahada! A Millî Takım'ın ilk 11'i belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Millilerimiz Fransa karşısında sahada! A Millî Takım'ın ilk 11'i belli oldu!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Millî Futbol Takımımız, Fransa'yı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde teknik heyet tarafından sahaya sürülecek ilk 11 açıklandı.

A Millî Takım'ın Fransa maçı ilk 11'i netleşti. Dev karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Fransa ile oynanacak zorlu karşılaşma 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Ay-yıldızlı ekibimizin sahaya çıkacağı 11 şu isimlerden oluşuyor:

Uğurcan Çakır

Zeki Çelik

Merih Demiral

Salih Özcan

Arda Güler

Can Uzun

Abdülkerim Bardakcı

İsmail Yüksek

Oğuz Aydın

Ferdi Kadıoğlu

Barış Alper Yılmaz

Sporun ekranı TV+ dünyanın dev spor karşılaşmalarını evinize getiriyor
Sporun ekranı TV+ dünyanın dev spor karşılaşmalarını evinize getiriyor

Spor

Sporun ekranı TV+ dünyanın dev spor karşılaşmalarını evinize getiriyor

Bandırmaspor acı haberi duyurdu: 25 yaşında hayatını kaybetti!
Bandırmaspor acı haberi duyurdu: 25 yaşında hayatını kaybetti!

Spor

Bandırmaspor acı haberi duyurdu: 25 yaşında hayatını kaybetti!

Göztepe’de 21 maçta 17 gol attı! Muğlaspor’da kadroya bile giremiyor
Göztepe’de 21 maçta 17 gol attı! Muğlaspor’da kadroya bile giremiyor

Spor

Göztepe’de 21 maçta 17 gol attı! Muğlaspor’da kadroya bile giremiyor

Bayrampaşa’ya dev yatırım! 1 milyar 150 milyon liralık spor tesisi
Bayrampaşa’ya dev yatırım! 1 milyar 150 milyon liralık spor tesisi

Ekonomi

Bayrampaşa’ya dev yatırım! 1 milyar 150 milyon liralık spor tesisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23