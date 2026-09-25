Millilerimiz Fransa karşısında sahada! A Millî Takım'ın ilk 11'i belli oldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Millî Futbol Takımımız, Fransa'yı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde teknik heyet tarafından sahaya sürülecek ilk 11 açıklandı.
A Millî Takım'ın Fransa maçı ilk 11'i netleşti. Dev karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Fransa ile oynanacak zorlu karşılaşma 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Ay-yıldızlı ekibimizin sahaya çıkacağı 11 şu isimlerden oluşuyor:
Uğurcan Çakır
Zeki Çelik
Merih Demiral
Salih Özcan
Arda Güler
Can Uzun
Abdülkerim Bardakcı
İsmail Yüksek
Oğuz Aydın
Ferdi Kadıoğlu
Barış Alper Yılmaz