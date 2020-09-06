Milliler, Sırbistan sınavında

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında bugün deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Belgrad’daki RajkoMitic Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov’un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya’yı konuk edecek. Üçüncü grupta, ikinci maçlar öncesinde Türkiye ve Sırbistan’ın puanı bulunmuyor. Üçer puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 64. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 45’i resmi, 18’i özel 63 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 63 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 46. resmi maçını Sırbistan ile oynayacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 45 resmi maçın 27’sini kazandı, 9’unu yitirdi, 9’unda ise eşitliği bozamadı.