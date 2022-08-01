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Spor Milliler, İspanya'ya mağlup oldu
Spor

Milliler, İspanya'ya mağlup oldu

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Türkiye, İspanya'ya 64-56 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 07:35:00 -
Milliler, İspanya'ya mağlup oldu

Sadece 1 sayı üretebildiği ilk periyodu 12 sayı farkla 13-1 geride kapatan Türkiye, devreyi 27-24 yenik tamamladı. Üçüncü periyodu 47-38 galip tamamlayan İspanya, müsabakayı 64-56 kazandı.

İlk yenilgisini alan Türkiye, gruptaki son maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup müsabakalarında ikinci gün sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla 4 grupta gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı.

Tüm takımların son 16 turuna kalacağı organizasyonda grup müsabakaları yarın tamamlanacak.

Türkiye'nin B Grubu'nda İspanya'ya 64-56 yenildiği şampiyonada bugün oynanan maçların skorları ve yarınki müsabakalar şöyle:

A Grubu:

Kuzey Makedonya-Fransa: 47-104

Büyük Britanya-İsrail: 61-89

B Grubu:

Almanya-Polonya: 56-63

Türkiye-İspanya: 56-64

C Grubu:

Slovenya-Çekya: 68-58

Yunanistan-Sırbistan: 63-77

D Grubu:

İtalya-Litvanya: 61-79

Karadağ-Hırvatistan: 56-67

Yarınki maç programı

A Grubu:

13.45 Kuzey Makedonya-Büyük Britanya

18.15 Fransa-İsrail

B Grubu:

20.30 İspanya-Polonya

20.30 Türkiye-Almanya

C Grubu:

16.00 Yunanistan-Slovenya

18.15 Sırbistan-Çekya

D Grubu:

13.45 İtalya-Karadağ

16.00 Litvanya-Hırvatistan

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