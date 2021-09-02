Milliler, Fransa'da piste çıkacak
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Kadir Erbay ve Galip Satıcı, hafta sonunda Fransa’da mücadele edecek.
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Kadir Erbay ve Galip Satıcı, hafta sonunda Fransa’da mücadele edecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2021 sezonunun 8. ayak yarışlarına, 3-5 Eylül tarihlerinde Fransa’nın 4.4 kilometre uzunluktaki Magny Cours pisti ev sahipliği yapacak.
Dünya Superbike Şampiyonası’nda ilk sırada yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) Fransa ayağında birinciliğini korumaya çalışacak.
Şampiyonada yarın serbest antrenmanlar, 4 Eylül Cumartesi günü öğleden önce Superpole (sıralama), TSİ 15.00'te ilk yarış koşulacak.
Toprak, 5 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole yarışı ve TSİ 15.00'de ikinci yarışta start alacak. Milli sporcu, 311 puanla şampiyona genel klasmanında birinci sırada yer alıyor.