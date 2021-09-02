  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
EURO 2020 rekor kırdı
Beşiktaş'ta Elneny sürprizi
Halil kampa katıldı
Milliler, Fransa'da piste çıkacak
Spor Milliler, Fransa'da piste çıkacak
Spor

Milliler, Fransa'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Kadir Erbay ve Galip Satıcı, hafta sonunda Fransa’da mücadele edecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 12:54:00 -
Milliler, Fransa'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Kadir Erbay ve Galip Satıcı, hafta sonunda Fransa’da mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2021 sezonunun 8. ayak yarışlarına, 3-5 Eylül tarihlerinde Fransa’nın 4.4 kilometre uzunluktaki Magny Cours pisti ev sahipliği yapacak.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda ilk sırada yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) Fransa ayağında birinciliğini korumaya çalışacak.

Şampiyonada yarın serbest antrenmanlar, 4 Eylül Cumartesi günü öğleden önce Superpole (sıralama), TSİ 15.00'te ilk yarış koşulacak.

Toprak, 5 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole yarışı ve TSİ 15.00'de ikinci yarışta start alacak. Milli sporcu, 311 puanla şampiyona genel klasmanında birinci sırada yer alıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay