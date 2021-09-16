Milliler çeyrek maçına çıkıyor
Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçına çıkıyor. Millilerin yarın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma saat 14'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçına çıkıyor. Millilerin yarın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma saat 14'den itibaren TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Amputede Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor.
Yoluna kayıpsız devam eden Ay Yıldızlı ekibimiz, bu kez İrlanda Cumhuriyeti karşısında.
D Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı ise 11-0 mağlup ederek grubu lider tamamlayan milliler, çeyrek finale yükselmişti.
Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İrlanda karşısında yarı final vizesi arayacak.
Ay yıldızlı ekibimizin İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı maç, saat 14'de başlayacak.
Bu zorlu mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen sporseverlerle buluşacak.