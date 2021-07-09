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Spor Milli yüzücü Mert Kılavuz gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Spor

Milli yüzücü Mert Kılavuz gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan bronz madalyanın sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 08:47:00 -
Milli yüzücü Mert Kılavuz gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, erkekler 1500 metre serbest stilde iki milli sporcu kürsüde yer aldı.

Milli yüzücülerden Mert Kılavuz 15.02.22'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Yiğit Aslan 15.05.08 ile bronz madalya elde etti.

Gümüş madalyayı ise 15.02.28'lik zamanıyla Macar David Betlehem kazandı.

 

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