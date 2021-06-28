Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu’nun isyanı: CHP’li belediyeler köstek oluyor

Türkiye’den Kıbrıs’a yüzme Federasyonu FİNA hakemi ve gözlemciler nezaretinde 26 saat 15 dakika sürede solo yüzerek rekor kıran, ardından İstanbul Boğazı’nı Sarıyer iskelesinden Üsküdar Kız Kulesi’ne kadar boydan boya, yine Çanakkale Boğazı’nı boydan boya 50 km yüzen, Trabzon ile Samsun arasında yüzen rekortmen Milli Yüzücü Alper Sunaçoğlu bu defa rekorunu geliştirerek dünya rekoru kırmak ve bu rekoru ülkemiz adına tescil ettirmek için Kıbrıs’a yüzerek gidip, yüzerek geri gelecek. Yaklaşık 60-65 saatte 160 km mesafeyi yüzerek geçecek olan sporcunun hedefi, dünya rekorunun yanı sıra Guinness rekoru olacak.

Rekora hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde dünya rekoru öncesi Mersin ile Silifke arasında yüzerek antrenman yapan rekortmen yüzücü, 10 kilometre mesafeyi 1 saat 35 dakika sürede yüzerek hazır olduğunu gösterdi. Alper Sunaçoğlu bu denemede, maraton ortalama hızının ise saatte 4.5 km olduğunu, en kötü hızının ise maratonun son saatlerinde saatte 3 km olduğunu gösterdi ve uzun mesafeleri rahat şekilde yüzerek dünya rekoru için hazır olduğunu ortaya koydu.

Akit’e konuşan Alpen Sunaçoğlu, şunları dile getirdi:

Adana ve Mersin belediyeleri duyarsız

“Çoğu insan için imkansız gibi görünse de ben bunu daha önce birçok kere başardım. Kıbrıs’a kuşbakışı 78 km mesafeyi kafessiz yüzdüm. O rekorumu halen kırabilen ve benden sonra Kıbrıs’a solo yüzebilen, bunu başarabilen hiçkimse olmadı. Rekor denemesi için hazırım. Ancak bu rekor denemesi için bize en az on kişilik refakat teknesi gerekiyor. Bu teknede hakemler, doktor cankurtaran, antrenör, Guinnes yetkilileri, basın mensupları olacak.Yat ve tekne kiraları yüksek. Kaldı ki rekor denememiz 3-4 gün sürecek. Yani 4 günlük tekne kirası tekne yanı sıra zodiac bot ve mazot, kumanya derken ortaya 10-12 bin dolar gibi bir bütçe çıkıyor. O yüzden sponsor desteğine ihtiyacımız var. Biz Mersin ve Adana’da belediye başkanlarıyla görüştük, talebimizi ilettik. Ancak maalesef ne destek bulabildik ne samimiyet, ne de yakınlık. Adana ve Mersin Belediyelerinin duyarsızlığı karşısında şaşkınız.”

Bölgedeki belediyelerin CHP’nin elinde olduğunu ve onların da Kıbrıs’a yüzerek gidip gelme projesine hiçbir yakınlık göstermediğini belirten milli yüzücü, şöyle devam ediyor:

Allah bu milleti CHP zihniyetinin eline bırakmasın

“Allah bu milleti CHP zihniyetinin eline bırakmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza sizin aracılığınızla seslenmek, sesimizi duyurmak istiyorum. Projemize Cumhurbaşkanlığı olarak sahip çıkılmasını, destek verilmesini diliyoruz. Bu yeni rekorumuz hem dünya rekoru olacak hem de Kıbrıs adasının ülkemize, yüzerek gidip gelinebilecek kadar yakın olduğunu tüm dünyaya gösterebileceğimiz bir başarı olacak. Ben daha önce İsrail zulmüne uğrayan, şehitler verdiğimiz Mavi Marmara gemisini yüzerek karşılamıştım. Ardından İHH sponsorluğunda ve Cumhurbaşkanımızın desteği ile İsrail zulmüne ve Gazze ambargosuna dikkat çekmek için Mısır’dan Gazze’ye yüzerek rekor kıracaktım. Ancak bölgede yaşanan olaylar buna imkan vermedi. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımdan aldığım o değerli desteği bu projemde değerlendirmek istiyorum. Türkiye ile Kıbrıs arasındaki yeni yüzme parkurunu dünyadaki açık deniz yüzücülerine tanıtmak istiyorum.”

