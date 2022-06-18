  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli yıldızın yeni takımı belli oldu
Spor

Milli yıldızın yeni takımı belli oldu

Fransa Ligue 1'i 5. sırada tamamlayan Nice, bonservisi Schalke 04'te bulunan Milli futbolcu Ozan Kabak'ın transferi için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 12:33:00 -
Milli yıldızın yeni takımı belli oldu

Fransa Ligue 1'i 5. sırada tamamlayan Nice, geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Norwich'te kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Milli futbolcu Ozan Kabak'ın transferi için harekete geçti.

Fransız ekibinin, 22 yaşındaki stoper için 6 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ancak Schalke'nin beklentisinin daha yüksek olduğu iddia edildi.

Bild'de yer alan habere göre Nice, bonservisi Schalke 04'te yer alan Ozan Kabak ile yakından ilgileniyor.

38 yaşına gelen tecrübeli stoper Dante'nin yerini doldurmak isteyen Fransız ekibi, Milli futbolcunun transferi için Schalke 04'e 6 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Teklif yeterli bulunmadı

Ancak bu teklif Alman ekibinin beklentilerinin altında kaldı. Schalke 04, 22 yaşındaki stoper için 8 milyon Euro ve ekstradan başarıya bağlı bonuslar bekliyor. Bu şartlar altında anlaşma pek olası gözükmüyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezonun yaklaşık son 2 ayında forma giyemeyen Ozan Kabak, İngiliz ekibi ile toplamda 13 maçta sahada yer aldı.

 

 

Canan Karatay’dan çok konuşulacak şaşırtan öneri
Canan Karatay’dan çok konuşulacak şaşırtan öneri

Sağlık

Canan Karatay’dan çok konuşulacak şaşırtan öneri

Meğer makinedeki bardaklar bu yüzden çiziliyormuş! Bakın neymiş
Meğer makinedeki bardaklar bu yüzden çiziliyormuş! Bakın neymiş

Kadın - Aile

Meğer makinedeki bardaklar bu yüzden çiziliyormuş! Bakın neymiş

İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış!
İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış!

Sağlık

İbn-i Sina 1000 yıl önce yazmış!

Ebegümecinin hiç duyulmamış faydaları
Ebegümecinin hiç duyulmamış faydaları

Yaşam

Ebegümecinin hiç duyulmamış faydaları

BAE ve ABD deniz kuvvetlerinden ortak askeri tatbikat
BAE ve ABD deniz kuvvetlerinden ortak askeri tatbikat

Dünya

BAE ve ABD deniz kuvvetlerinden ortak askeri tatbikat

Herkes bu yöntemi konuşuyor! Geceleri tuvalete bir diş sarımsak koyun
Herkes bu yöntemi konuşuyor! Geceleri tuvalete bir diş sarımsak koyun

Kadın - Aile

Herkes bu yöntemi konuşuyor! Geceleri tuvalete bir diş sarımsak koyun

Solan çiçekler için evinizde doğal gübre yapımı
Solan çiçekler için evinizde doğal gübre yapımı

Yaşam

Solan çiçekler için evinizde doğal gübre yapımı

Ev yapımı tarhana nasıl yapılır? Ekşimeyen tarhana nasıl yapılır nefis ve kolay tarif
Ev yapımı tarhana nasıl yapılır? Ekşimeyen tarhana nasıl yapılır nefis ve kolay tarif

Kadın - Aile

Ev yapımı tarhana nasıl yapılır? Ekşimeyen tarhana nasıl yapılır nefis ve kolay tarif

Eskiyen çoraplarınızı sakın çöpe atmayın neden mi?
Eskiyen çoraplarınızı sakın çöpe atmayın neden mi?

Kadın - Aile

Eskiyen çoraplarınızı sakın çöpe atmayın neden mi?

Çay lekesini halınızdan söküp atacak 6 ev çözümü
Çay lekesini halınızdan söküp atacak 6 ev çözümü

Kadın - Aile

Çay lekesini halınızdan söküp atacak 6 ev çözümü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23