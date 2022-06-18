Milli yıldızın yeni takımı belli oldu

Fransa Ligue 1'i 5. sırada tamamlayan Nice, geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Norwich'te kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Milli futbolcu Ozan Kabak'ın transferi için harekete geçti.

Fransız ekibinin, 22 yaşındaki stoper için 6 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ancak Schalke'nin beklentisinin daha yüksek olduğu iddia edildi.

Bild'de yer alan habere göre Nice, bonservisi Schalke 04'te yer alan Ozan Kabak ile yakından ilgileniyor.

38 yaşına gelen tecrübeli stoper Dante'nin yerini doldurmak isteyen Fransız ekibi, Milli futbolcunun transferi için Schalke 04'e 6 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Teklif yeterli bulunmadı

Ancak bu teklif Alman ekibinin beklentilerinin altında kaldı. Schalke 04, 22 yaşındaki stoper için 8 milyon Euro ve ekstradan başarıya bağlı bonuslar bekliyor. Bu şartlar altında anlaşma pek olası gözükmüyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezonun yaklaşık son 2 ayında forma giyemeyen Ozan Kabak, İngiliz ekibi ile toplamda 13 maçta sahada yer aldı.