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Spor Milli yıldıza büyük şok!
Spor

Milli yıldıza büyük şok!

Marsilya'da Cengiz Ünder için ayrılık iddiaları güçlenmeye başladı. Igor Tudor ile değişen sistemde yer almasının zor olacağı kaydedilen milli futbolcu, Milan ile oynanan hazırlık maçında da hiç süre almadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 11:21:02 - 2022-08-01 11:21:02
Milli yıldıza büyük şok!

Marsilya'da Cengiz Ünder için ayrılık iddiaları güçlenmeye başladı. Igor Tudor ile değişen sistemde yer almasının zor olacağı kaydedilen milli futbolcu, Milan ile oynanan hazırlık maçında da hiç süre almadı.

Marsilya'da Cengiz Ünder için kötü haberler gelmeye başladı. Igor Tudor'un başa gelmesi sonrası değişen sistemde yer almakta zorlanması beklenen Cengiz Ünder, ilk eksiyi Milan ile oynanan hazırlık maçında yedi. Milli futbolcu o maçta süre alamadı.

CENGİZ ÜNDER'İN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Marsilya'nın Milan ile oynadığı hazırlık mücadelesi, İtalyan temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Cengiz ise mücadelede forma terletemedi. Igor Tudor'un öğrencileri maça 3-4-2-1 sistemiyle çıkarken, sağ kanatta yeni transfer Jonathan Clauss oynadı. Mücadelede ilk yarım saatte 2-0 geriye düşen Marsilya, 6 oyuncu değişikliği yaparken Cengiz'in kendine şans bulamaması şaşkınlık yarattı. Öyle ki kendisine gol lazım olan Tudor, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 10 gol atan takımın en skorer isimlerinden biri olan Cengiz'i hiç düşünmedi.

FRANSIZ BASINI YAZMIŞTI

Akşam'a göre; Fransız basınında geçtiğimiz hafta Cengiz Ünder ile alakalı iki önemli iddia gündeme gelmişti. Bunlardan ilki, Milli futbolcumuzun, takımın yeni teknik direktörü Igor Tudor'nu 3-4-2-1 sisteminde forma şansı bulamayacak olmasıydı. Sağ kanat için Jonathan Clauss'u transfer eden Marsilya'da Cengiz yerine düşünülen as oyuncu Clauss olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Lens'ten 7.5 milyon euro bonservisle gelen Fransız sağ kanat, hazırlık maçlarında formayı Cengiz'den almayı başardı. Fransız basını, Milli oyuncumuzun fiziksel olarak Tudor'un oyununa uygun olmadığını, her ne kadar çalım yeteneğiyle fark yaratsa da ilk 11 için yetersiz olduğunu yazmıştı. Cengiz'in kendini A planına atması için pozisyonun değiştirip Payet veya Gerson ile yarışa girmesinin daha mantıklı olabileceği belirtilmişti.

Fransızların bir diğer iddiası ise Marsilya'nın mali sıkıntıları sebebiyle Cengiz Ünder'in satış listesine konduğuydu. Geçen sezonki kiralama bedeli ve bu sezonki satın alma opsiyonuyla birlikte 9 milyon euro bedelle Marsilya'nın yolunu tutan 25 yaşındaki oyuncunun, yönetim tarafından satış listesine konduğu iddia edilmişti. Fransız ekibinin Cengiz için 20-25 milyon euro bandında bir bonservis istediği de haberde geçiyordu. Milan maçı sonrası bu iddia da akıllara gelirken, Cengiz'in kaderinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. 

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