Milli yıldız Süper Lige gelecek mi? Proje resmen hayata geçiriliyor

Sassuolonews yayın direktörü Antonio Parrotto, milli futbolcumuz Mert Müldür'ün geleceği hakkında çok özel açıklamalarda bulundu.

Sassuolonews yayın direktörü Antonio Parrotto, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Mert Müldür ile ilgili açıklamalarda bulundu. Serie A ekibi Sassuolo'nun sol bekiyle ilgili Skorer'e konuşan İtalyan gazeteci, 24 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Antonio Parrotto "Mert Müldür'ün 2024 yılında sona erecek bir sözleşmesi var. Bana göre Mert Müldür yazın Sassuolo'dan ayrılacak. Kulüp, doğru bir teklifle onu satmaya hazır ancak o zaman başka hangi kulüplerin kapısını çalacağını ve oyuncunun Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde bir deneyime devam etmek isteyip istemeyeceğini ya da Galatasaray'a giden Kaan Ayhan'ın örneğini takip edip evine, ülkesine dönmek isteyip istemeyeceğini göreceğiz" dedi. Vatan'a göre;

İtalyan gazeteci şöyle devam etti: "Gelecek sene sona erecek sözleşmesini yenilemek zor ve yenilenmezse para kazanmak için yazın onu elden çıkarmak zorunda kalacaklar. Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi yoksa başka bir yere mi gider bilmiyorum ama şu anda Sassuolo'da kalması zor görünüyor. Türkiye'ye mi yoksa başka bir yere mi gider bilmiyorum."

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