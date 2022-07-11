Milli yıldız resmen Hull City'de!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Antalyaspor'la anlaşarak 23 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.
İngiltere Championship ekibi Hull City, Doğukan Sinik transferi için Fraport TAV Antalyaspor ile anlaştıklarını açıkladı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu İngiliz ekibinin Marbella'daki kampına katılacak. A Milli Takım formasıyla 3 maçta 2 gol kaydeden Doğukan Sinik'in transferi, sağlık kontrolleri sonrasında çalışma izni almasıyla birlikte Hull City tarafından resmen açıklanacak.
İşte Hull City'nin transfer açıklaması;
Sinik, geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibiyle çıktığı 31 Süper Lig maçında 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.