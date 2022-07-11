  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli yıldız resmen Hull City'de!
Spor

Milli yıldız resmen Hull City'de!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Antalyaspor'la anlaşarak 23 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 13:18:00 -
Milli yıldız resmen Hull City'de!

İngiltere Championship ekibi Hull City, Doğukan Sinik transferi için Fraport TAV Antalyaspor ile anlaştıklarını açıkladı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu İngiliz ekibinin Marbella'daki kampına katılacak. A Milli Takım formasıyla 3 maçta 2 gol kaydeden Doğukan Sinik'in transferi, sağlık kontrolleri sonrasında çalışma izni almasıyla birlikte Hull City tarafından resmen açıklanacak.

İşte Hull City'nin transfer açıklaması;

Sinik, geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibiyle çıktığı 31 Süper Lig maçında 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23