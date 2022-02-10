Milli yıldız İngiltere yolcusu

Feyenoord'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Orkun Kökçü, sezon sonunda Premier Lig ekiplerinden Arsenal’a transfer olabilir.

Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, sezon sonu Premier Lig’e gidebilir. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, uzun süredir transfer söylentilerinde adı anılan Feyenoord forması giyen millî yıldızımız Orkun Kökçü'nün transferini bitirmek istiyor.

Arsenal'dan Orkun Kökçü'ye transfer kancası

Son olarak Feyenoord’ın Sparta Rotterdam'ı 4-0 yendiği maçtaki ilk golünü kaydederken gösterdiği performansla da büyük beğeni toplayan milli futbolcu Orkun Kökçü, sezon sonunda yüksek bir bonservis ile Arsenal'e transfer olacağı iddia ediliyor.

Bu sezon 32 karşılaşmada rakip fileleri beş kez havalandırıp altı da asist kaydeden milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord taraftarları tarafından da yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşıyor.