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Spor Milli yıldız gitmek istiyor Galatasaray göndermiyor!
Spor

Milli yıldız gitmek istiyor Galatasaray göndermiyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 16:50:00 -
Milli yıldız gitmek istiyor Galatasaray göndermiyor!

Milli futbolcu Yunus Akgün, Hellas Verona'nın teklifini kabul etmek isterken Okan Buruk ise takımda tutulmasını istiyor

2024 Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ettikten sonra ülkemize dönen Yunus Akgün ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

HELLAS VERONA KİRALAMAK İSTİYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona milli yıldızımız için harekete geçti. Bir süredir Galatasaray yönetimiyle temas halinde olan İtalyan ekibi Yunus Akgün’ü satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklifini yaptı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Yönetim henüz Yunus Akgün ile ilgili olarak nihai kararını vermezken oyuncunun İtalya’ya gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

OKAN BURUK TAKIMDA KALMASINI İSTEDİ

Tete’nin gönderilmek istenmesi ve Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe’ye gitmesi nedeniyle teknik direktör Okan Buruk ise Yunus Akgün’ün takımda tutulmasını istiyor.

TARAFTARLAR KIZGIN

Yunus Akgün’ün gideceği haberleri üzerine sosyal medyayı yorum yağmuruna tutan taraftarlar ise yönetime eleştirilerde bulundular.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Leicester City’de kiralık olarak geçiren Yunus Akgün İngiliz ekibinde çıktığı 29 maçta 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Yunus Akgün'e İtalyan kancası
Yunus Akgün'e İtalyan kancası

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Yunus Akgün'e İtalyan kancası

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