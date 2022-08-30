Milli yıldız futbolu bıraktı!

Kariyerinde Fenerbahçe, Başakşehir ve Kocaelispor formaları da giyen Mevlüt Erdinç futbolu bıraktığını açıkladı. Milli oyuncu sosyal medyadan veda etti.

Bu sezon başında Ümraniyespor'dan Fransız kulüp Racing Besançon'a transfer olan milli oyuncu Mevlüt Erdinç, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Tecrübeli santrfor, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

"Bu mesajı yazarken çok düşündüm"

Mevlüt Erdinç, paylaştığı veda mesajına, "Bu mesajı yazarken çok düşündüm, her satırında hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum hemde çok gururlandım." ifadeleri ile başladı.

18 yıllık kariyerini özetleyen 35 yaşındaki futbolcu, "5 yaşında Fransa’da başlamış olduğum futbol macerama Sochaux altyapısından sonra sırasıyla Paris SG, Rennes, Saint-Ettienne, Hannover, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrük, Kocaelispor, Ümraniyespor, formalarını giydim ve Racing Besançon hem futbolcusu hem kulübünün futbol elçisi oldum." dedi.

"Fransa ve Avrupa liglerinde en çok gol atan Türk"

Mevlüt, "Sochaux’dan Paris’e dönemin en yüksek değerli transfer rakamı ile transfer oldum. Fransa ve Avrupa liglerinde 92 golle en çok gol atan Türk futbolcu ünvanını gururla taşıyorum." açıklamasını yaptı.

"3 Fransa Kupa şampiyonluğu kazandım"

Açıklamasına devam eden yıldız futbolcu, "3 Fransa Kupa şampiyonluğu kazandım. Benim için belki de en önemlisi olan, Türkiye Milli Takım formasını 35 kez giyip 8 kez gol sevinci yaşayarak ülkeme hizmet ettim. 18 yıllık profesyonel kariyerimi, toplamda 491 maç 132 gol ve 39 asist ile taçlandırdım." ifadelerini kullandı.

"Futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum"

Mevlüt Erdinç, futbolculuk kariyerini noktaladığını şu sözlerle duyurdu: "Kariyerim boyunca tecrübe ettiğim, iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarımı, galibiyetleri, şampiyonlukları, güzel hatıraları ve arkadaşlıkları hiç bir zaman unutmayacağım. Bugünlere gelmemde emekleri olan kulüplere, hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum."

"Yeni projelerim var"

Gelecekteki planları ile ilgili ipucu veren Mevlüt, "Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar geri dönmek dileğiyle. Hakkınızı Helal edin." dedi.