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Spor Milli yıldız dünya devine gidiyor
Spor

Milli yıldız dünya devine gidiyor

Lille'de oynayan milli yıldızımız Zeki Çelik, Atletico Madrid'e gidiyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 09:43:00 -
Milli yıldız dünya devine gidiyor

Lille, milli futbolcumuz Zeki Çelik'in satışına onay verdi. Atletico Madrid'in yolunu tutması beklenen Zeki'nin yerinin ise kiminle doldurulacağı bile belli oldu.

Sporx'in Fransız basınından aktardığı habere göre, Lille'nin sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Zeki'den bonservis kazanmak istediği ve bu yaz milli oyuncumuzu satmayı planladığı belirtildi. Lille'in 25 yaşındaki Zeki'nin yerini ise Clermont ile kontratı sezon sonunda bitecek Akim Zedadka ile doldurmak istediği ifade edildi.

Lille, Zeki Çelik için İspanya'dan Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına varırken, milli futbolcumuzun adı İngiltere Premier Lig'den birkaç ekiple de anılıyor. Öte yandan Lille'nin Zedadka transferinde rakiplerinin ise Montpellier, Sevilla ve Lazio olduğu aktarıldı.

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