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Spor Milli yıldız Can Uzun'un performansı Almanya'yı salladı!
Spor

Milli yıldız Can Uzun'un performansı Almanya'yı salladı!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 22:35:00 -
Milli yıldız Can Uzun'un performansı Almanya'yı salladı!

A Milli Takım'a da seçilen Nürnberg'in 18 yaşındaki genç futbolcusu Can Uzun, Bundesliga 2'de gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'in 18 yaşındaki genç yeteneği Can Uzun, bu sezon parlamaya devam ediyor.

Son olarak takımının Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol atan Can Uzun, bu sezonki gol sayısını 18'e yükseltti.

Bu sezon takımda toplamda 26 maçta süre bulan genç yıldız, 18 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 3 kez de gol pası verdi.

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçlarının kadrosunda da yer alan Can Uzun'un adı transferde de önemli ekiplerle anılıyor. Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt gibi ekipler, Can Uzun ile ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun'un Nürnberg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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