Milli ve manevi değerlerimize tezat hiçbir etkinliğe izin verilmeyecek!

Özer, kente daha önce geldiğinde kentin eğitim yatırımlarını çok iyi noktaya çekmek için kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını hatırlatarak o dönem 415 milyon lira olan Bursa’nın eğitim yatırımlarını 1,1 milyar lira ilaveyle 1,5 milyar liraya çıkardıklarını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı Özer, bir gazetecinin, “Bursa’daki bir ilkokulda Okul Aile Birliğinin etkinliğinde dansözlü eğlenceye ilişkin Bakanlık hızlıca devreye girip Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’ni değiştirdi. Bugün yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Ne gibi değişiklikler var?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Geçen haftalarda Bursa’dan böyle bir haber yansıdı. Önce imam hatip okulunda diye bir bilgi geldi. Daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Orada bir eksiklik vardı. Okul Aile Birliklerimiz, sosyal etkinlikler düzenlediği zaman okul müdüründen herhangi bir izin almadan o etkinlikleri düzenleyebiliyordu ve çok daha geniş bir kapsam içerisinde düzenlemeler yapabiliyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle artık Okul Aile Birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinlikler mutlaka müdür tarafından, okul müdürü tarafından izin alınacak ve denetime tabi olacaklar. Orada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz.”