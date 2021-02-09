Milli Uzay Programı Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programda Türkiye’nin uzaydaki hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik edildiğini belirtti.

"Bir uzay yolculuğu eksikti"

Türkiye'nin çıktığı bu önemli yolculuğu beğenmeyenler de oldu. Onlardan biri de gazeteci Aslı Aydıntaşbaş.

Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullandı.