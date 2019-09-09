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Milli tıbbi cihazlar Barselona'da görücüye çıktı

Kalp hastalıklarından kaynaklı ölümlerin azaltılması ve genel cerrahide teknolojinin arttırılması amacıyla İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen "Dünya Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Kongresi"nde, kalp ve damar hastalıkları tedavisinde gelinen son nokta ele alındı- Kongrede tanıtılan Türkiye'nin milli tıbbi cihazları bilim insanlarından tam not aldı

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:56
Milli tıbbi cihazlar Barselona'da görücüye çıktı

ANKARA (AA) - Kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması ve genel cerrahide teknolojinin arttırılması amacıyla düzenlenen "Dünya Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Kongresi" İspanya'nın Barselona kentinde başladı.

Sağlık Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneğince, Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve alanında uzman 440 bilim insanının yer aldığı kongre, 257 oturumdan oluşuyor.

Dünya kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde gelinen son nokta, cerrahi müdahalelerde yeni teknolojiler ve diğer konuların ele alındığı kongrede, Türkiye'nin milli tıbbi cihazları da görücüye çıktı.

Sağlık Federasyonu öncülüğünde katılımcılara tanıtılan milli tıbbi cihazlar "Temren", "Venablok" ve "ICT", kongreye katılan bilim insanlarından tam not aldı.

- "Milli cihazlardan övgüyle bahsedilmesi bizi çok mutlu etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, dünyanın takip ettiği kongrenin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettikleri tamamen milli tıbbi cihazları Avrupa pazarı için görücüye çıkarma fırsatı elde ettiklerini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Özellikle kalp ve damar cerrahisi için üretmiş olduğumuz milli cihazlardan övgüyle bahsedilmesi bizi çok mutlu etti. Emeği geçen tüm bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. 2030 yılında 22,2 milyon insanın kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Bu yüzden söz konusu hastalıklarla mücadelede yerli ve milli tıbbi cihazların üretilmesi, dışa bağımlılığın sona erdirilmesi bizim için elzemdir."

Kongre, 11 Eylül'de sona erecek.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:56
  1. "Dünya Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Kongresi"
  2. Barcelona
  3. ispanya
  4. Sağlık Federasyonu
  5. Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç

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