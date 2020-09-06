Milli tekvandocular, Dünya Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Milli sporcular 2021 yılına ertelenen Avrupa ve Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekvandoda dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Tekirdağlı milli tekvandocular, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri alarak formda kalmaya çalışıyor.

Milli tekvandocular, gelecek yıl düzenlenecek şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak istiyor.





- Işıl Zafer: "Şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"





Avrupa ve dünya ikinciliği ile Türkiye şampiyonlukları bulunan Işıl Zafer, AA muhabirine, salgın döneminde evde devam ettikleri çalışmalarını şimdi salonda sürdürdüklerini söyledi.

Salgın sürecinde tempoda kalabilmek için her gün çalışma yaptığını anlatan Işıl, "Kardeşim de tekvandocu salgında evde kaldığımız dönemlerde onunla beraber çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de tedbirleri alarak salonda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Salona gelirken maskelerimizi takıp, burada ateşimiz ölçülüyor ve ellerimizi dezenfekte edip içeri giriyoruz. Bu sene yapılsaydı Dünya Şampiyonası'na katılacaktım. Ümitler Avrupa Şampiyonası'na da katılmaya hak kazanmıştım. Seneye olursa daha iyi çalışıp katılacağım ve orada şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.





- Ozan Toytoğlu: "Formda kalmak için çalışıyoruz"







Milli sporcu Ozan Toytoğlu da 7 yıl önce başladığı tekvandoda 3 kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinden tüm sporcular gibi kendisininde olumsuz etkilendiğini vurgulayan Ozan, "Pandemi süreci bizim için zor şekilde geçti. Formda kalmak için çalışıyoruz. Salgın kurallarına uyarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımı yoğun bir şekilde sürdürüyorum. Orada şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göklere çektirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Azra Çavuş ise yeni madalyalar ve şampiyonluklar için sıkı bir şekilde çalıştıklarını, güzel dereceler elde edeceklerini aktardı.





- "Seneye dünya salgından kurtulursa kaldığımız yerden madalya almaya devam edeceğiz"







Tekvando antrenörü Oğuzhan Tokgöz, pandemi kurallarını sıkı şekilde uygulayarak antrenmanları sürdürdüklerini dile getirdi.

Tokgöz, sporcuların sayılarını ve çalışma saatlerini azalttıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Salgından önce yoğun bir şekilde şampiyonalara katılmaya devam ediyorduk. Güzel dereceler de kazanmıştık. Avrupa ve dünya şampiyonasına sporcu göndermeye hak kazandık. Salgın yayılınca her şey iptal edildi. Bundan dolayı motivasyon eksiğimiz oldu. Sporcuların uzun süre evde kalmaları onları etkiledi. Üst seviye sporcular için bazen evde spor yapmak yeterli olmayabiliyor. Salonlarımızın açılması bu yüzden iyi oldu. Bu sene olmadı kısmetse seneye dünya salgından kurtulursa kaldığımız yerden madalya almaya devam edeceğiz. Ülkemizi temsil edecek kaliteli sporcular bu salondan çıkmaya devam edecek."