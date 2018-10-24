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Milli Tekvandocu Nafia Kuş 2020'ye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Avrupa şampiyonu milli tekvandocusu Nafia Kuş’un sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:30
Milli Tekvandocu Nafia Kuş 2020'ye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da

Milli sporcumuz Nafia Kuş, kendisini 2020 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor ailesine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza törenine İstanbul BBSK Başkanı Celalettin Deniztoker, Kulüp Genel Sekreteri Hakan Şahin ve antrenör Fahrullah Aras katıldı.

İmza töreninin ardından Başkan Celalettin Deniztoker, “Nafia bizim başarılı bir sporcumuz. Tekrar bizimle anlaştığı için ona çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah bize olimpiyat ve dünya şampiyonluğu getirecek” şeklinde konuştu.

Yeni sözleşme ile ilgili duygularına değinen milli sporcu Nafia Kuş ise, “Kulübümle yeni sözleşme imzaladım. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile büyük başarılar elde etmek istiyorum. İnşallah bizim için hayırlı uğurlu olur” dedi.

Nafia Kuş ile devam ettikleri için mutlu olduklarına değinen Kulüp Genel Sekreteri Hakan Şahin ise “Nafia kardeşimizin tekrar bizimle sözleşme imzalamasından ve kulübümüzle devam etmesinden sonsuz derecede mutluyuz. İnşallah olimpiyatta da dünya şampiyonasında da pastasını tekrar böyle kesip yemeyi Allah bize nasip etsin. Başarılarının devamını diliyorum. Anne ve babasına böyle bir sporcu yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli sporcumuzun; 2018 Avrupa Şampiyonluğu, 2018 Akdeniz Oyunları üçüncülüğü, 2017 Kulüpler Avrupa Şampiyonluğu başarıları bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:30
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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