Milli teknoloji ürünü yerin altını üstüne getiriyor
Yerli yer altı görüntüleme cihazı Toruk; arkeoloji çalışmaları, madencilik ve inşaat gibi bir dizi alanda kullanılıyor.
Cihazı uzun uğraşların ardından geliştiren İdem Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Nejmettin Ünal, 1.5 yıldır yoğun bir tempoyla çalıştıklarını kaydetti. Ürün için Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde testler yaptıklarını aktaran Ünal, ticarileşme sonrası 117 satış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, cihazın 7 ülkeye ihraç edildiğini kaydetti.