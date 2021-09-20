Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un Sergen Yalçın sözleri olay oldu

Stefan Kuntz için TFF Riva Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kuntz'un Sergen Yalçın hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.İşte Kuntz'un açıklamaları:"Mart ayındaki performans, bu işi almaya karar verdiğimde beni heyecanlandıran şey oldu. Takımın potansiyelini orada görmüş oldum. Yapacağım şey, o potansiyele tekrar nasıl ulaşabiliriz, bunu bulmak.

"Sergen'i görünce kahkahalar attım"

O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum, Sergen'i görünce kahkahalar attım. Kenarda onu teknik direktör olarak görünce. Şampiyon olmasına saygı duyuyorum. Kesinlikle Türkçe öğreneceğim. Kulüpler ve kulüp temsilcileri ile görüşeceğim. Bu noktada Hamit Altıntop bana yardımcı olacaktır."