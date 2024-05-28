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Spor Milli Takım’ın utancı Ebrar tartışmayı başlatmıştı! Hem barter uçuyorlar, hem de business istiyorlar
Spor

Milli Takım’ın utancı Ebrar tartışmayı başlatmıştı! Hem barter uçuyorlar, hem de business istiyorlar

Yeniakit Publisher
2024-05-28 16:26:00 -
Milli Takım’ın utancı Ebrar tartışmayı başlatmıştı! Hem barter uçuyorlar, hem de business istiyorlar

Türk milli takımının utancı Ebrar Karakurt’un başlattığı tartışma, Voleybol Federasyonu’nun skandal açıklaması ile devam ediyor.

Milletler Ligi maçları için yola çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının, para ödemeden business bilet isteği tepki ile karşılandı.

Eşcinsel destekçisi bazı medya organlarının, bir yandan “tasarruf” edebiyatı yaparak devlet yöneticilerinin makam araçlarını eleştirirken, bir yandan da Voleybol takımının ekonomi sınıfında ABD’ye uçmasına itirazları, ikircikli tavır olarak yorumlandı.

Eşcinsel voleybolcunun paylaşımı sonrasında çıkan tartışmada, Voleybol Federasyonu, işin arkasındaki gerçeği itiraf etti.

Eşcinsel voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye’yi karıştıracak şekilde sosyal medya hesabından "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi" paylaşımı yaparken, Voleybol Federasyonu, “Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır. THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir.” itirafında bulundu.

Maddi ödeme yapmadan Amerika’ya uçan voleybol takımının durumu, kafaları karıştırdı.
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Yorumlar

Mehmet

Yani bedava uçuyorlar yani

Zeynel

Bu igntli yi takıma alan da kabahat
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
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