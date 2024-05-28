Milli Takım’ın utancı Ebrar tartışmayı başlatmıştı! Hem barter uçuyorlar, hem de business istiyorlar

Milletler Ligi maçları için yola çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının, para ödemeden business bilet isteği tepki ile karşılandı.

Eşcinsel destekçisi bazı medya organlarının, bir yandan “tasarruf” edebiyatı yaparak devlet yöneticilerinin makam araçlarını eleştirirken, bir yandan da Voleybol takımının ekonomi sınıfında ABD’ye uçmasına itirazları, ikircikli tavır olarak yorumlandı.

Eşcinsel voleybolcunun paylaşımı sonrasında çıkan tartışmada, Voleybol Federasyonu, işin arkasındaki gerçeği itiraf etti.

Eşcinsel voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye’yi karıştıracak şekilde sosyal medya hesabından "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi" paylaşımı yaparken, Voleybol Federasyonu, “Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır. THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir.” itirafında bulundu.

Maddi ödeme yapmadan Amerika’ya uçan voleybol takımının durumu, kafaları karıştırdı.

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