Milli Takımın maestrosu artık yolcu!

Hakan Çalhanoğlu, Bundesliga ve Serie A'dan sonra kariyerinde ilk kez İngiltere Premier Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Ligde lider durumda olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Hakan Çalhanoğlu transferini 30 milyon euroya bitirmek için düğmeye bastı. İşte detaylar…

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bundesliga ve Serie A'da top koşturan başarılı oyuncu, İngiltere Premier Lig'e adım atmaya hazırlanıyor. Hakan Çalhanoğlu Ada'da şampiyonluk mücadelesi için gidebilir.

Hakan Çalhanoğlu'nun adı yine sansasyonel bir transfer dedikodusuna karışmış durumda. Bir süredir Tottenham'a yazılan milli futbolcumuz için asıl ciddi hamlenin Arsenal'den geleceği ortaya çıktı. Çizme'de çıkan haberlere göre İngiliz ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için 30 milyon euroyu hazırladı.

Akşam'a göre; İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve an itibarıyla lider durumda olan Arsenal, Hakan Çalhanoğlu için ara transfer döneminde resmi teklifini sunacak. Haber detayında başarılı futbolcunun da transferine sıcak baktığı ve yeni bir meydan okumaya hazır olduğu belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu için dillendirilen 30 milyon euroluk rakamın resmiyete dökülmesi halinde Inter'in transfere razı olacağı belirtiliyor.

Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu 3 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.