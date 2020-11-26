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Spor Milli takımımızda 13 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Milli takımımızda 13 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Grekoromen Milli Takımımızda 13'ü sporcu 15 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:58:00 -
Milli takımımızda 13 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımımızda aralarında teknik heyetten iki kişinin de olduğu 15 kişi de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Federasyon tarafından açıklama yapıldı

Yaşanan üzücü gelişmeye ilişkin Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde kampta bulunan Grekoromen Güreş Milli Takımı'mızda teknik heyet ve güreşçiler ile tesislerde görevli idari personelimize Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde 13 güreşçimiz, kondisyonerimiz ve psikoloğumuz olmak üzere toplam 15 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

'Durumu ağır kimse yok'

Durumu ağır kimsenin olmadığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Tarama testleri pozitif sonuç verenlerin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır. Testleri pozitif çıkan sporcularımızın sağlık durumlarında olumsuz bir gelişme yoktur. Tüm sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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